Ritje in de Vliegende Hollander met noodverlichting aan veel minder magisch

Demi van Loon (23) uit Kaatsheuvel maakte vorige week een ritje in haar favoriete Efteling-attractie: de Vliegende Hollander. Volop genieten, totdat het bootje ineens stilviel. Na een kwartier ging de rit verder met de noodverlichting aan. Ze filmde wat er gebeurde en vond het op deze manier maar een 'saaie rit'. "Maar het was leuk om te zien hoe de techniek achter de attractie in elkaar zit. Dat is uniek.” Haar video zie je hierboven.

Vorige week dinsdag ging Demi met haar vriendinnen naar de Efteling. Ze heeft een abonnement en wil eigenlijk altijd even een ritje in de Vliegende Hollander maken.

Al in de mistbank ligt het bootje met daarin Demi stil. “Die rookmachine bleef maar aan staan, zo’n vijf minuten lang. Daar kreeg ik het wel benauwd van, het leek wel alsof er tien mensen om mij heen zaten te vapen.” Dan wordt er omgeroepen dat er een storing is en dat de technische dienst onderweg is.

Vervolgens vaar je langs scheepswrakken, begint het te bliksemen en komt het schip De Vliegende Hollander in beeld. Je wordt omhoog getakeld en vervolgens word je uit een toren ‘gelanceerd’. Buiten gaat de rit verder die eindigt met een flinke plons in het water.

De attractie komt uit 2007 en kostte de Efteling 20 miljoen euro. Nadat je in een haven in een van de tien boten stapt, vaar je door verschillende scenes. Als eerste kom je langs twee schepen, daarna vaar je een mistbank in en hoor je een onheilspellende scheepsbel.

“Rechts van mij verscheen er ineens vanuit de mistbank een medewerker van de Efteling. Ze staat in het water en vertelt dat ze gaan kijken of we via het water eruit moeten of dat we mogen blijven zitten”, blikt Demi terug. “Gelukkig kon het bootje na een kwartier verder. We mochten de rit met de noodverlichting aan afmaken.”

Dat zorgde er wel voor dat de magie van de Vliegende Hollander een beetje weg is voor Demi. “Mijn favoriete gedeelte zijn de scheepswrakken. Die sfeer was helemaal weg. Ik dacht: jeetje wat ziet dit eruit, wat een kale loods. Het is wel duidelijk dat de gedimde lampen de sfeer bepalen. Dat het zo kaal was had ik niet verwacht.”