Noodkreet over meningsvrijheid op TU/e: 'Kritiek kan je je carrière kosten'

De leiding van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) lag al onder vuur doordat een kritisch artikel niet op de nieuwssite van Cursor geplaatst mocht worden. Maar nu is er ook kritiek dat de vrijheid van meningsuiting op de universiteit wordt beknot. Een aantal wetenschappers en studenten schrijven dit in een open brief op de website met nieuws over de TU/e.

Er zijn al jaren spanningen tussen het universiteitsbestuur, de redactieraad en de journalisten van Cursor. De redactieraad 'adviseert' de hoofdredacteur en de redacteuren over artikelen. In mei werd op advies van die redactieraad een kritisch verhaal over de net aangetreden rector magnificus Silvia Lenaerts niet geplaatst. Hoofdredacteur Han Konings gaf hier met tegenzin gehoor aan, maar hij werd toch door de universiteitsleiding uit zijn functie gezet. Hij bleef nog wel voor de TU/e werken.

Dit leidde tot aandacht in de media en vragen in de gemeenteraad en de Tweede Kamer. Maar nu is er dus ook kritiek van wetenschappers en eigen studenten in een open brief.

'Carrière geblokkeerd'

In de brief nemen ze het op voor de redactie van Cursor, zo meldt Studio040. Ze hekelen dat de redactie van Cursor niet onafhankelijk is. Ze vragen zich ook hardop af of een van de grootste werkgevers van afgestudeerden van de TU/e ook voorzitter van de raad van toezicht kan zijn. Ze doelen daarmee op ASML-topman Peter Wennink.

Verder zetten ze grote vraagtekens bij de manier waarop de leiding omgaat met ‘kritische feedback’. “Te veel kritiek en je wordt weggezet als zeurkous of erger: je carrière wordt geblokkeerd”, zo staat in de brief. De schrijvers vinden ook dat wetenschappers en studenten meer invloed moeten krijgen.

Noodkreet

De brief is door zeven mensen ondertekend die met hun naam worden genoemd. De schrijvers zeggen dat ze niet alleen staan in hun kritiek. De noodkreet is volgens hen tot stand gekomen met hulp van meerdere collega’s en studenten.

Ook buiten de TU/e groeit de onvrede. Al snel nadat Cursor-hoofdredacteur Han Konings aan de kant was gezet, namen vakbonden FNV en AOb contact op met het College van Bestuur (CvB). Samen met de redactie pleiten ze ervoor dat de journalistieke vrijheid van Cursor wordt gewaarborgd.

Kritische geluiden

De FNV vindt dat een universiteit als geen ander ruimte moet bieden voor kritische geluiden en dat de journalistieke vrijheid er dus gegarandeerd moet zijn. Het College van Bestuur heeft nog niet officieel gereageerd op de voorstellen van de redactie en de vakbonden. Wel was er volgens de FNV een 'constructief' gesprek.

