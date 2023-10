Kritiek op nieuwe rector van de TU/e mocht door niemand worden gelezen

Een kritische artikel van nieuwssite Cursor over eerdere uitspraken van de kersverse rector van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) mocht niet gepubliceerd worden. De rector sprak zich als vicerector van de Universiteit van Antwerpen eerder openlijk uit voor de uitbreiding van de Ring bij Antwerpen en ze was positief over de productie van een milieuonvriendelijk gas. Cursor wilde erover schrijven, maar de redactieraad gaf een negatief advies, waardoor het nooit verscheen. Donderdag publiceerde de Volkskrant alsnog het hele verhaal.

Er zijn al jaren spanningen tussen het universiteitsbestuur, de redactieraad en de journalisten van studentennieuwssite Cursor. De redactieraad 'adviseert' de hoofdredacteur en de redacteuren over artikelen. Cursor-onderzoeksjournalist en klokkenluider Bridget Spoor zei daar eerder over: "Wij krijgen vaker het verzoek om verhalen aan te passen of informatie toe te voegen of weg te laten. Vooral als iets bijvoorbeeld politiek gevoelig ligt of als de TU/e er niet goed uit komt."

Opmerkelijke feiten

Vanaf 11 mei dit jaar begint het meer en meer te borrelen, schrijft de Volkskrant. Op die dag begint de nieuwe rector magnificus Silvia Lenaerts op de TU/e. Cursor-journalist Spoor blikte een maand na haar aanstelling in Eindhoven terug op haar periode in Antwerpen.

Daarbij licht ze er twee opmerkelijke feiten uit. Lenaerts schreef begin 2022 een krantenartikel met haar mening over de omstreden uitbreiding van de ring rond Antwerpen onder de rivier de Schelde door. In dat verhaal vergat Lenaerts te melden dat ze lid is van de raad van bestuur van Lantis, het bedrijf dat bij dat project betrokken is.

In mei 2022 plaatste chemiebedrijf Ineos een interview met Lenaerts als advertentie in twee Vlaamse kranten. Daarin toonde zij zich voorstander van omstreden ethyleenproductie in de Antwerpse haven. Ethyleen is een soort gas dat heel giftig kan zijn. In het geweigerde artikel van Spoor noemt de nieuwe rector de advertentie van het chemiebedrijf een ‘pijnlijke les’.

Spoor citeert Lenaerts: "Ik had hier geen overleg over gehad met de communicatieafdeling van de Universiteit van Antwerpen, dus die hadden het niet kunnen checken. Dat bleek niet slim te zijn. Ik voelde me achteraf misbruikt door de interviewer en Ineos, maar de communicatieafdeling adviseerde om niet nog meer deining te veroorzaken, dus we hebben het laten gaan."

Nooit openbaar

Het hele artikel van Spoor, inclusief de reactie van de nieuwe rector, werd nooit gepubliceerd op de site van Cursor. Hoofdredacteur Han Konings en onderzoeksjournalist Spoor kregen van hun redactieraad een 'dringend negatief advies'.

In dat 'advies', dat in handen is van de Volkskrant, wordt gevraagd om het artikel niet te publiceren. "De redactieraad vindt het niet passend om bij de start van de nieuwe rector magnificus zoveel aandacht te geven aan dit onderwerp. Dit zou onnodig beschadigend kunnen zijn."

Volgens het redactiestaat mag onafhankelijke journalistiek 'de belangen van de universiteit niet schaden'. Konings zwichtte voor die druk. Toch werd hij door de TU/e uit zijn functie gezet. Hij is nog wel in dienst van de universiteit.

Censuur

De Technische universiteit Eindhoven liet eerder weten dat er volgens haar geen sprake is van censuur. "We betreuren dat dit beeld is ontstaan bij de redactie. De hoofdredacteur beslist uiteindelijk over het plaatsen van artikelen." Volgens de TU/e hebben het bestuur en de redactieraad daar niets over te zeggen.

GroenLinks en SP hebben inmiddels Kamervragen gesteld. Ook vraagt een groot gedeelte van de Eindhovense gemeenteraad aan burgemeester en wethouders of zij willen gaan praten met de TU/e.

