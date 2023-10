Klokkenluider: 'TU/e weigerde al eerder kritisch verhaal bij Cursor'

Het rommelt al langere tijd rondom website Cursor met nieuws over de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dat vertelt onderzoeksjournalist en klokkenluider Bridget Spoor die voor Cursor schrijft. Dinsdag ging de nieuwssite voor studenten op zwart nadat een conflict tussen de redactie, het universiteitsbestuur en de redactieraad een kookpunt bereikte. Volgens Spoor bemoeit de redactieraad zich regelmatig inhoudelijk met de artikelen. In 2021 zou de redactieraad nog een ander groot verhaal van haar hebben tegengehouden. “Die inmenging is ongewenst.”

Een onthullend artikel van Bridget Spoor over belangenverstrengeling op de universiteit liet de boel klappen. De redactieraad 'adviseerde' het verhaal niet te publiceren. Hoofdredacteur Han Konings zwichtte voor die druk. Toch werd hij dinsdag uit zijn functie als hoofdredacteur gezet. Sindsdien is de website op zwart.

Voor klokkenluider Bridget Spoor was het ontslag van hoofdredacteur Han Konings de druppel. De journalisten van Cursor voelen zich al maanden onder druk gezet door het universiteitsbestuur en de redactieraad. Die raad is door het bestuur benoemd om de uitgever en de hoofdredacteur te 'adviseren'.

Ze vervolgt. “Ik werk voor een onafhankelijk medium, dat is anders dan een communicatie- of pr-afdeling. Daarvoor gelden andere regels.”

Volgens de klokkenluider is dat dus in de praktijk niet zo. “Wij krijgen vaker het verzoek om verhalen aan te passen of bepaalde informatie nog toe te voegen of weg te laten. Vooral als iets bijvoorbeeld politiek gevoelig ligt of de TU/e er niet goed uitkomt. Maar ik pas nooit zomaar iets aan.”

De artikelen van Cursor moeten volgens de journalist voor publicatie eerst langs de redactieraad van de TU/e. Die voorziet de hoofdredacteur en de redacteuren van advies. Dat is vreemd, want in het redactiestatuut staat dat de redactie journalistieke onafhankelijk is.

Volgens Spoor spelen de problemen met de redactieraad en het college van bestuur sinds 2021. “Ook toen is er een artikel van mij geweigerd. Het was een groot verhaal over machtsmisbruik binnen de TU/e. De redactieraad kwam toen met niet-journalistieke argumenten. Ook toen is geprobeerd de hoofdredacteur uit zijn functie te zetten.” Dat artikel over machtsmisbruik is uiteindelijk nooit verschenen.

De onderzoeksjournalist werkt nog altijd voor Cursor. Ze weigert haar baan op te zeggen, ondanks de tegenwerking. “Ik heb nu de kans om iets te veranderen. Er moet een nieuw, breed gedragen statuut komen. Een onafhankelijk medium voor de universiteit is belangrijk. Daar wil ik voor vechten. Het is tijd dat ook ons publiek opstaat.”

Spoor vermoedt dat de website voorlopig op zwart blijft, totdat de eisen van de redactie worden ingewilligd. Of en hoe snel dat gaat gebeuren, is de vraag. Er is nog geen gesprek geweest tussen de journalisten van Cursor, het universiteitsbestuur en de redactieraad.