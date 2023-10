Politieman Ferry Bakx werd doodgeschoten op Bonaire, naam toch op monument

Na jaren komt er alsnog een eerbetoon aan de in 2016 doodgeschoten politieman Ferry Bakx (45) uit Rijsbergen. Hij overleed op het eiland Bonaire toen hij een bende overvallers achtervolgde. Hij werkte sinds 2013 op het eiland. Namen van politiemensen die in Nederland tijdens hun werk om het leven komen, worden bijgeschreven op het gedenkmonument in de Tuin van Bezinning in Warnsveld. Doordat Bonaire een bijzondere Nederlandse gemeente is, viel hij aanvankelijk buiten de boot.

Dat was tegen het zere been van familie en collega's. Ook Telegraaf-columnist John van den Heuvel uit Eindhoven maakte zich er hard voor dat Ferry's naam alsnog op het monument zou komen. Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie deed een officiële aanvraag op grond van 'bijzondere omstandigheden'. De stichting Tuin van Bezinning ging akkoord. Daardoor wordt de naam van Ferry Bakx bij de volgende ceremonie bij uitzondering bijgeschreven op het monument. De jaarlijkse herdenking in de Tuin van Bezinning, opgericht in 2006, is op de tweede donderdag in juni. De moeder van Ferry Bax bezoekt elk jaar deze herdenking, maar kan als nabestaande geen witte roos bij het monument leggen omdat de naam van haar zoon ontbreekt. Bij het hoofdbureau in Bonaire staat wel een gedenkteken voor Bakx. Klein menselijk gebaar

John van den Heuvel haalde in een van zijn columns flink uit. "Er is plaats voor vijfhonderd namen op het monument. De naam van Ferry Bakx mag er niet bij door een onzinnige regel die niet alleen voor de nabestaanden, maar voor heel Caribisch Nederland pijnlijk en kwetsend is. Zijn naam hoort op het monument. Een klein menselijk gebaar waar in ieder geval geen honderden miljoenen euro’s voor nodig zijn." Nu wordt Ferry's naam alsnog bijgeschreven op het monument. "Zodat we hem daar ook blijvend kunnen herdenken", zegt korpschef Van Essen. LEES OOK: Politieman Ferry Bakx op Bonaire doodgeschoten: celstraffen geëist tot 25 jaar Eervol afscheid van Ferry Bakx in 2016: