Ziekenhuis schrijft uur muziek per dag voor: 'Patiënten genezen sneller'

Patiënten met een hersenaandoening krijgen sinds een week een nieuw medicijn in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, namelijk muziek. Naast de gebruikelijke medicijnen en fysiotherapie krijgen patiënten één tot twee uur muziek per dag voorgeschreven. Volgens verpleegkundige Anita van Meijel versnelt het de genezing. Dat bleek al na een testperiode, maar nu wordt muziek ook officieel ingezet. “Het is bijzonder, maar het werkt echt.”

Op de afdeling van het Helmondse ziekenhuis waar Van Meijel werkt, liggen patiënten die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad. Maar ook mensen met bijvoorbeeld een hersentumor of parkinson. “Ze hebben vaak een verlamde arm, scheve mond, problemen met zien en moeite met praten”, vertelt Van Meijel. “Die moeten hier revalideren. Dat gebeurt met medicijnen en fysiotherapie. En sinds een week dus ook met muziek.”

"Door muziek te luisteren krijgen alle delen van je hersenen prikkels."

Neurologie-verpleegkundige Van Meijel kwam met het idee om muziek als medicijn in te zetten. “Ik heb een studie gedaan en daar heb ik gezien dat je met muziek heel veel kunt bereiken. Zo krijgen de patiënten meer rust, maar je kunt ook de hersenen ermee genezen. Door muziek te luisteren krijgen alle delen van je hersenen prikkels waardoor je sneller geneest.” Volgens Anita is het een aanvulling en geen vervanging van de gebruikelijke medicijnen. “Het is vrijblijvend maar wij adviseren ’s avonds na het bezoekuur om één tot twee uur naar je favoriete muziek te luisteren. En dat twee maanden lang, nadat je uit het ziekenhuis bent gekomen, te herhalen.” Alle muziek helpt, van Jan Biggel tot Nirvana en van Gerard van Maasakkers tot The Rolling Stones. Als het maar je favoriete muziek is. “Al is het direct na een herseninfarct soms beter om rustig aan te beginnen”, vult Van Meijel aan. "Als je rustige muziek aanzet dan kun je meebewegen. Als je meteen hardrock gaat luisteren, is je lichaam nog niet in staat zo snel mee te bewegen.” Het advies is dus om rustig op te bouwen.

“Hij kon ineens zijn been bewegen, dat was veel sneller dan verwacht."