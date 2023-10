Triomf voor oliebollenkraam: na strijd met gemeente blijven ze in oude wijk

De ophef was groot toen deze zomer bekend werd dat de oliebollenkraam van Henny en Piet Bierens-de Wit dit jaar niet in het centrum van het Eindhovense stadsdeel Woensel zou komen te staan. De klanten lieten zich massaal horen en Henny was heel erg boos op de gemeente omdat ze na 44 jaar weg moest van haar vaste plek. Als een pitbull beet Henny zich vast in deze zaak. En wat blijkt: ze mogen toch in Woensel komen staan.

De gemeente Eindhoven had dit jaar een nieuw vergunningensysteem en Henny en Piet vielen buiten de boot. Een andere oliebollenkraam kreeg de vergunning wel. Wekenlang had Henny slapeloze nachten van de afwijzing. Ze zag haar levenswerk voor haar ogen verdwijnen. Henny legde zich er niet bij neer. “Als je 44 jaar iets hebt opgebouwd kun je dit niet laten gebeuren”, legt Henny uit. Ze huurde een advocaat in en ging in gesprek met de gemeente. “Ze hadden een andere locatie in Eindhoven voor ons, maar ik legde uit dat we daar ons jubileum niet kunnen vieren. Na een paar gesprekken hadden ze wel in de gaten dat ik mijn tanden had gezet in onze vaste plek in Woensel."

“Normaal zie ik andere oliebollenbakkers als collega’s, maar dit is echt concurrentie."

Woensdag kwam het verlossende telefoontje. De kraam mag in Woensel blijven, maar dit jaar wel aan de andere kant van het winkelcentrum, bij de rotonde aan de kant van de McDonald's. Want op de oude vertrouwde plek van Henny en Piet staat dus de andere oliebollenbakker. “We zijn heel blij, maar het is ook afwachten”, zegt Henny. “Normaal zie ik andere oliebollenbakkers als collega’s, maar dit is echt concurrentie. De trouwe klanten weten me wel te vinden, maar we moeten nog zien hoe het gaat lopen.” De gemeente Eindhoven zou voor volgend jaar weer een nieuw vergunningensysteem overwegen. Henny kan zich er nu nog niet druk over maken. "Die zorg is voor later. Dit is ons 45-jarig jubileum en wij zijn al blij dat we er weer staan.” LEES OOK: Groot verdriet bij oliebollenbakker: na 44 jaar weg op vaste plek