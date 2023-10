Vrouw (78) botst met auto tegen boom en overlijdt

Een 78-jarige vrouw is woensdagavond overleden nadat ze met haar auto tegen een boom was gereden in Steenbergen. De vrouw raakte zwaargewond en overleed op de plaats van het ongeluk, zo meldt de politie.

De vrouw raakte volgens de politie waarschijnlijk door het slechte weer van de weg. Ze botste vervolgens met haar auto tegen een boom aan de Halsterseweg. Het ongeluk gebeurde iets na tien uur woensdagavond. Ze zat alleen in de auto. De brandweer en een traumateam rukten uit om hulp te bieden. De weg was uren afgesloten voor onderzoek.

Foto: Christian Traets / SQ Vision

Foto: Christian Traets / SQ Vision