Geldautomaten te vaak in storing: 'Hij doet 't bijna nooit'

Geldautomaten waren in de maand september veel vaker in storing dan banken hadden beloofd. Ruim een op de twintig automaten van Geldmaat bleek kapot in Brabant (6,4 procent). Dat blijkt uit de gegevens die regionale omroepen samen met de NOS verzamelde.

In totaal telt Brabant 509 geldautomaten. Wie geld wil pinnen, kan de laatste jaren bij steeds minder geldautomaten terecht. Banken hebben filialen gesloten en geldautomaten verwijderd. Om ervoor te zorgen dat contant geld beschikbaar blijft, spraken banken af dat van de automaten die over bleven gemiddeld niet meer dan 2,5 procent buiten werking mocht zijn. Dat streefcijfer is bij lange na niet gehaald, in Brabant lag dat ruim twee keer zo hoog. Voor automaten waarbij er in de buurt geen andere automaat is, geldt een nog strengere norm. Daar mag maximaal 2 procent van de automaten gemiddeld stuk zijn.

"Ik rij voor contant geld maar naar Almkerk, 6 kilometer verderop."

Inwoners van Nieuwendijk herkennen de problemen met niet werkende pinautomaten. De plaatselijke Geldmaat was de afgelopen zeven keer in storing. De langste storing duurde weken. "Hij doet het bijna nooit", zegt een inwoner. "Dus rij ik voor contant geld maar naar Almkerk, 6 kilometer verderop." Uit nood pinnen inwoners van Nieuwendijk bij een naastgelegen supermarkt. Ook de lokale groenteboer weet hoe dat gaat. "Mensen komen bij mij om geld te pinnen, maar daar zit ik niet op te wachten. Het is schandalig, deze geldautomaat is al zeker zes weken kapot." Het bedrijf dat het onderhoud doet van automaten van Geldmaat, bevestigt dat er meer storingen zijn en erkent dat de norm die banken hebben afgesproken over heel 2023 lastig te halen wordt. Vorig jaar werd die norm al niet gehaald.

"Dat maakt dat sommige automaten langer buiten gebruik zijn dan wenselijk."