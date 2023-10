Nelly koos dorpshuis voor uitvaart van haar man: 'Moest warm afscheid zijn'

Het nieuwe gemeenschapshuis De Borgh is de trots van Budel. Mensen sjoelen er graag of komen een kaartje leggen. Maar daar is iets nieuws bij gekomen: steeds meer Budelnaren laten de kerk links liggen voor hun uitvaart. Het dorpshuis staat centraal. De stoet loopt vlak langs de bar en plezier makende mensen. “We wilden graag vrij zijn”, zegt Nelly Broers, die dit jaar haar man Teun verloor en de uitvaart hield in De Borgh.

Uit nieuw onderzoek van uitvaartorganisatie DELA blijkt dat nog maar vier procent van de Brabanders kiest voor een kerk of moskee voor hun uitvaart. Boy Jansen is de uitvaartondernemer die de diensten in De Borgh verzorgt. “Ik zie de afgelopen twee jaar echt een verschuiving”, zegt hij. “Je ziet steeds vaker dat mensen een eigen plek kiezen: in de tuin of een boerenschuur. In het dorpshuis komt alles samen, vaak zitten mensen te knutselen of spelletjes te spelen en is er in de zaal ernaast een uitvaart. Het gaat goed samen."

Overigens gebruikt de uitvaart wel een andere ingang. "Dan kunnen we een beetje ongestoord binnenkomen. In het begin was het wennen voor de mensen, maar nu hebben we wekelijks een uitvaart hier", zegt Jansen. "Mensen die het zien, zeggen: doe dat ook maar voor mij. Het is positief dat mensen aan het denken worden gezet."