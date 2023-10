Keegan baalt dat Joris en de Draak 6 maanden dichtgaat: ‘Wat moet ik nu?’

De 16-jarige Keegan is een enorme fan van Joris en de Draak. Hij maakte dit jaar al 68 ritjes in de houten achtbaan van de Efteling en kan er geen genoeg van krijgen. Hij baalt dan ook als een stekker dat de achtbaan een half jaar dicht gaat voor onderhoud. “Ik had me zo verheugd op al die ritjes in de rustige maanden”, zegt hij.

Keegan van Veenendaal komt uit (hoe kan het ook anders) Veenendaal en heeft sinds april een abonnement op het pretpark in Kaatsheuvel. Hoewel hij twee uur met trein en bus moet reizen, staat de teller dit jaar al op 25 bezoekjes. “De Efteling heeft iets magisch. Elke keer dat ik er ben, word ik weer verwonderd en dat gevoel blijft mooi”, zegt hij glunderend. Joris en de Draak is zijn favoriete achtbaan. Hij werd er verliefd op toen hij vijf jaar oud was. “Het is de eerste grote achtbaan waar ik ooit in zat", vertelt Keegan. “Ja, daar komt veel nostalgie bij kijken. Het drakenthema sprak me aan en houten achtbanen vind ik sindsdien fantastisch.” De vmbo'er houdt zelfs ieder ritje nauwkeurig bij. Dit jaar zat hij al 68 keer in de raceachtbaan. “41 keer op de rode baan en 27 keer op de blauwe baan”, zegt hij trots. Op rustige momenten gaat Keegan wel negen keer per uur. Vaak in zijn eentje, want hij is de enige in zijn vriendengroep die zo’n grote fan is van de achtbaan. “De anderen gaan liever naar de Vogelrok, maar dat maakt mij niet uit. Ik trek mijn eigen plan wel.”

“Volgende week zondag ga ik nog flink wat ritten maken.”

Maar de komende maanden zal het toch de Vogelrok worden, want de houten achtbaan gaat een half jaar dicht voor onderhoud. “Ik wist al dat hij drie maanden dicht zou gaan, maar dat er nog wat maanden aan vastgeplakt zijn, was wel even slikken”, zegt Keegan. “Ik dacht, wat moet ik nu? In het laagseizoen is het altijd rustig, dus ik had me erop verheugd dat ik urenlang in Joris en de Draak kon zitten. Dat dat nu niet kan is wel heel jammer.” Tijdens de opknapbeurt wordt een deel van de wachtrij opgefrist en krijgt het gedeelte waar de passagiers instappen een nieuw verfje. Daarnaast worden de houten baandelen vernieuwd die bij eerder onderhoud nog niet zijn vervangen. “Daar ben ik wel blij mee”, zegt Keegan. “De blauwe baan is vorig jaar al aangepakt en die rijdt veel beter dan de rode. Dat verschil merk je wel.” Op 30 oktober sluiten de poortjes van Joris en de Draak. De dag ervoor neemt Keegan het er nog van. “Volgende week zondag ga ik nog een keer naar de Efteling en dan zal ik nog flink wat ritten gaan maken,” zegt Keegan, “met een klein traantje wel.” LEES OOK: Efteling-achtbaan Joris en de Draak gaat een half jaar dicht voor onderhoud