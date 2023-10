Rikkie werd geboren als een jongetje en wil nu Miss Universe worden

Rikkie Kollé (22) uit Breda werd geboren als jongetje en kreeg van haar ouders de naam Rik. Maar iedereen zag: Rik is eigenlijk een meisje. Ze ging vanaf haar tiende jaar al in transitie. Deze zomer deed ze mee aan de Miss Nederland-verkiezingen. Ze won en werd daarmee de 'mooiste vrouw van Nederland'. Maar daar eindigt haar verhaal niet. Over twee weken vertrekt Rikkie naar El Salvador, waar ze meedoet aan de Miss Universe-verkiezingen. Ze vertelt er zondag over in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

In Nederland was Rikkie de eerste transvrouw ooit die Miss-Nederland werd. Ze heeft daarvan genoten, en nog, maar ze kreeg online ook veel onaardige reacties. Dat deert Rikkie niet echt. "Ik ben sterk geworden", zegt ze. Dat heeft alles te maken met de strijd om te worden wie ze altijd al was. En nu hoopt ze een voorbeeld te zijn voor 'andere Rikkies': kinderen die voelen dat ze anders zijn, daardoor eenzaam zijn en misschien wel gepest worden. Daarom vindt ze het ook geen ramp dat het vaak gaat over haar transitie tot vrouw. "Natuurlijk zou ik ook graag willen dat het eens wat meer gaat over wie ik nou eigenlijk ben, maar op deze manier kan ik misschien wel andere kinderen helpen." Op 18 november neemt Rikkie het in El Salvador op tegen de 90 mooiste vrouwen van de wereld. Ze vindt het prachtig om mee te doen, maar beseft dat de concurrentie enorm is. "Een plekje bij de eerste twintig zou al fantastisch zijn." Verder in KRAAK: Hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch ergert zich aan de 'wokecultuur'. Hij schreef er een boek over: 'Van waarheid tot woke'. Daarin noemt hij de wokebeweging 'een religie zonder nederigheid en barmhartigheid'.

De Dutch Design Week in Eindhoven begint dit weekend en de aandacht is de afgelopen jaren verschoven naar duurzaamheid en 'social design'. Tabo Goudswaard van de Dutch Design Foundation komt uitleggen hoe social designers zoals hij helpen bij het oplossen van problemen in onze samenleving. KRAAK wordt elke zondag om 12.00 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook online terug te zien en via Brabant+.