Noa Lang is de komende wedstrijden nog uitgeschakeld bij PSV

De blessure van Noa Lang is erger dan gehoopt. De aanvaller viel voor de interlandbreak uit en kon niet mee met het Nederlands Elftal. Ook de komende wedstrijden van PSV moet de linksbuiten aan zich voorbij laten gaan. Het is voor Hirving Lozano het ideale moment om zijn kans te grijpen.

Niet voor het eerst dit seizoen kampt Noa Lang met een hamstringblessure. Waar hij eerder dit seizoen een enkele wedstrijd miste, lijkt de aanvaller nu langer uit de roulatie. De oorzaak ligt volgens Peter Bosz vooral bij afgelopen zomer. “Noa heeft zijn vakantie toen af moeten breken vanwege een vervelende familie-ervaring. Dat heeft er best wel ingehakt. We gunnen hem nu wat extra rust.”

Helemaal herstellen

Mede door een kortere vakantie loopt Lang nu telkens tegen een kleine hamstringblessure aan. Voor nu krijgt hij dus langer vrijaf om helemaal te herstellen. Overigens benadrukt Bosz dat deze hamstringblessure toch net weer iets anders is dan eerder dit seizoen.

Zaterdag tegen Fortuna Sittard is Lang er op zeker niet bij en ook de wedstrijden tegen RC Lens en Ajax gaan zo goed als zeker aan de linksbuiten voorbij. Een aderlating voor PSV, aangezien hij in de Eredivisie al goed was voor 4 goals en 1 assist.

Waardige vervanger

Met Hirving Lozano heeft PSV een waardige vervanger in huis. De Mexicaan keerde deze zomer terug in Eindhoven nadat hij in zijn vorige periode erg succesvol was. Nu was het nog niet overtuigend wat hij liet zien. “Al vond ik het in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak al wat beter”, constateert Bosz. “Hij heeft erg moeten wennen aan zijn medespelers en zij hebben hem beter moeten leren kennen." Of dat invloed had op de stemming van de Mexicaan? "Lozano is nooit narrig geweest.”

Overigens is het nog geen zekerheid dat Lozano de vervanger is van Lang. De Mexicaan keerde vrijdag pas terug in Eindhoven na zijn interlands met Mexico. Een andere mogelijke vervanger is Yorbe Vertessen.

