'We kunnen niet meer wegkijken', pro-Palestijnse demonstratie in Tilburg

Bij het Centraal Station in Tilburg hebben vrijdag in het begin van de avond zo'n 200 mensen geprotesteerd om hun steun te betuigen aan Palestijnen in de Gazastrook. Ze stonden er met Palestijnse vlaggen en borden met teksten als 'Vrijheid voor Gaza, vrijheid voor heel Palestina'. Ook in andere steden zijn demonstranten de straat op gegaan.

'Bevrijd Palestina, bezetting is een misdaad' en 'Rutte, Rutte schaam je' wordt gezongen door de demonstranten in Tilburg. "Ik vind dat deze fucking shit moet stoppen. Deze genocide en onderdrukking van 75 jaar moeten stoppen", zegt een van de demonstranten. "We kunnen niet meer wegkijken. De hele wereld blijft maar op hun handen zitten, maar het is genoeg geweest." En daarom staat ze vrijdagmiddag met tientallen anderen bij de demonstratie in Tilburg. "Ik keur geen enkele aanval goed, maar het gaat er wel om dat de wereld het hand boven het hoofd van Israël houdt." Een andere demonstrant komt zelf uit Palestina en wil zijn stem laten horen. Meer demonstraties in Nederland

Ook in andere steden zijn er pro-Palestijnse demonstraties. Zo demonstreren zo'n honderd mensen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Ze zwaaien met Palestijnse vlaggen en roepen leuzen als 'Van de rivier tot de zee zal Palestina vrij zijn' en 'Gaza, Gaza, huil niet, Palestina zal nooit sterven'.