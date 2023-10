Man loopt flinke wond op bij steekpartij in huis met arbeidsmigranten

Bij de steekpartij, vrijdagavond aan het Kruiseind in Gemert, heeft een man een flinke steekwond in zijn borst opgelopen. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een 40-jarige bewoonster raakte onwel en is door ambulancepersoneel nagekeken. In het huis wonen diverse arbeidsmigranten.

Voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij is een bewoner van 57 aangehouden. Een andere bewoner, een man van 32, is opgepakt, omdat hij zich erg verward en agressief gedroeg in de richting van agenten. De politie gaat ook nog bekijken of hij een rol heeft gespeeld bij de steekpartij. Agenten kregen rond kwart voor negen de melding dat er iemand zich verward gedroeg op het Kerkeind. Hij veroorzaakte overlast op een rotonde. Dit bleek de later aangehouden 32-jarige man te zijn. Uit zijn verhaal konden de agenten opmaken dat er was gestoken in het huis waar arbeidsmigranten wonen. Onderaan de trap troffen agenten er de gewonde man aan. Zijn leeftijd is overigens niet bekend. Evenmin is duidelijk wat de aanleiding voor het steekincident is geweest. De verdachten van 32 en 57 zullen hierover worden verhoord. Er kwamen veel agenten naar het Kruiseind: