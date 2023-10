Verwarmde broek levert Joop lage energierekening op: 'Klaar voor herfst'

De dagen worden korter en de nachten kouder. Na een lange nazomer lijkt de herfst nu toch echt aangebroken. Voor sommige mensen zijn dit weersomstandigheden waar ze niet naar uitkijken. Helmonder Joop Martinali (80) heeft er geen enkele moeite mee en vreest ook niet een hoge energierekening met de winter in het vooruitzicht. Hij zweert bij zijn elektrisch verwarmde broek die hij vorig jaar aanschafte.

Zijn geheim? Hij zet de verwarming thuis laag - op zo'n 17 graden - en verwarmt alleen zijn lichaam.

De 80-jarige Helmonder is al langer bijzonder geïnteresseerd in duurzame energie. Hij leest allemaal boeken en gaat naar bijeenkomsten over de overschakeling naar duurzame energie. Hij stelde vorig jaar vast dat het heel veel energie kost om het in het najaar behaaglijk te hebben in huis. "Ik moet het warm hebben, niet mijn meubels", realiseerde hij zich. "Heel het huis warm stoken is niet echt efficiënt."

Joop ging daarop op zoek naar winkels die elektrisch verwarmde kleren verkopen. "Het is dezelfde techniek die we kennen uit elektrische dekens voor mensen die het koud in bed hebben."