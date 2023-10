Brand in woonhuis nadat vlam in de pan slaat, blussen blijkt lastig

Aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel staat een huis in brand. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse. Bewoners hebben het huis veilig kunnen verlaten, zo laat de brandweer weten.

Twee blusvoertuigen, een waterwagen, een hoogwerker en een officier van dienst zijn aanwezig bij de brand. De waterwagen is opgeroepen omdat het vrijstaande huis net buiten de dorpskern in het buitengebied ligt. De brand woedt op de eerste etage. Volgens een 112-correspondent ter plaatse zou de brand zijn ontstaan tijdens het koken. De vlam zou via de afzuiging naar boven zijn doorgeslagen. Het blussen blijkt lastig, want het brandt ergens tussen het dakbeschot en een deel wat afgetimmerd is. "Het is heel lastig te zien waar precies geblust moet worden. Er komt veel rook vrij, er zijn weinig vlammen maar we zoeken uit waar het precies zit", aldus een woordvoerder van de brandweer Brabant Zuidoost.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision

Foto: Rico Vogels / SQ Vision