Brand in woonhuis onder controle nadat vlam in de pan sloeg

In een huis aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel sloeg zaterdagmiddag de vlam in de pan. Het vuur sloeg via de afzuiging door naar boven waardoor er brand ontstond op de eerste etage. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse.

Twee blusvoertuigen, een waterwagen, een hoogwerker en een officier van dienst waren aanwezig bij de brand. De waterwagen werd opgeroepen omdat het vrijstaande huis net buiten de dorpskern in het buitengebied ligt. De brand woedde op de eerste etage. Volgens een 112-correspondent ter plaatse zou de brand zijn ontstaan tijdens het koken. De vlam sloeg in de pan en het vuur vloog via de afzuiging door naar boven. Bewoners konden het huis veilig verlaten, zo liet de brandweer weten. Maar de vrouw des huizes was erg geschrokken, zij is door ambulancepersoneel onderzocht. Het blussen bleek lastig, want de brand woedde ergens tussen het dakbeschot en een deel dat afgetimmerd is. "Het is heel lastig te zien waar precies geblust moet worden. Er komt veel rook vrij, er zijn weinig vlammen maar we zoeken uit waar het precies zit", vertelde een woordvoerder van de brandweer Brabant Zuidoost. Uiteindelijk moest de brandweer sloopwerk verrichten rond de afvoerpijp, om zeker te weten dat er niets meer smeulde. Iets voor negen uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was. Het dak was nog niet zo lang geleden gerenoveerd en voorzien van extra isolatiemateriaal.

Foto: Rico Vogels / SQ Vision

Foto: Rico Vogels / SQ Vision