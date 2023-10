Vrachtwagenchauffeur overlijdt na steekpartij midden op parkeerplaats

Een Oost-Europese vrachtwagenchauffeur is zaterdagavond overleden op een parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk in Breda. De politie laat weten dat hij is neergestoken. Rond kwart over zeven kwam bij de politie de melding binnen dat er iemand hevig bloedend midden op de parkeerplaats bij een tankstation lag. Dit had een vrachtwagenchauffeur aan de melder doorgegeven.

De hulpdiensten werden ingeschakeld, maar het slachtoffer kon niet meer gereanimeerd worden. De parkeerplaats ligt vlakbij een tankstation, in de rijrichting van Antwerpen naar Breda. Het is een plek waar veel vrachtwagens parkeren en veel chauffeurs overnachten. Er werd een plaats delict ingericht en een onderzoek ingesteld. Er zou nog geen verdachte in beeld zijn. "We kijken in de omgeving of er camerabeelden zijn om te zien wat er nu precies is gebeurd." Vrachtwagens gecontroleerd

De omgeving werd volledig afgezet en er was veel politie op de been. Alle toegangswegen van en naar de parkeerplaats werden afgezet. Vrachtwagenchauffeurs op de parkeerplaats werden bevraagd en wie die in de cabine lag te slapen, werd hiervoor gewekt. Iedereen die de parkeerplaats verliet, werd gecontroleerd en gegevens van deze mensen werden genoteerd.

Foto: Perry Roovers / SQ Vision

