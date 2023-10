Yunus belde 112 na steekpartij: 'Man lag in plas bloed op de parkeerplaats'

Het was een avond als alle andere voor Yunus Emre. Hij was aan het werk in restaurant Tokcel op de parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk. Tot er plotseling een man in paniek binnen kwam rennen. "Hij riep dat er een man onder het bloed op de parkeerplaats lag."

Yunus kan nog nauwelijks bevatten wat er gebeurd is. "Een vrachtwagenchauffeur rende helemaal in paniek ons restaurant binnen en vroeg in gebrekkig Engels of wij de politie wilden bellen. Hij zei dat er een man gewond in een plas bloed op de grond lag en dat hij vermoedelijk was gestoken. De chauffeur had bloed op zijn borst gezien."

"Ik zag iemand op de grond liggen en heb dat aan de politie gemeld."

Yunus aarzelde niet en belde 112. "De politie vroeg of ik met de chauffeur mee wilde lopen naar de plek waar het slachtoffer lag. Om er zeker van te zijn dat het verhaal klopte en om aan te kunnen geven waar de man precies lag. Ik zag inderdaad iemand op de grond liggen en heb dat aan de politie gemeld." In een mum van tijd staan alle hulpdiensten op de stoep. "Ik denk binnen negen minuten," blikt Yunus terug. "Politie, brandweer, een ambulance en een traumahelikopter. Ik heb hen de plek aangewezen. Agenten spanden linten en begonnen het slachtoffer te reanimeren. Toen ben ik teruggegaan naar het restaurant. Ik wilde niet in de weg lopen en had mijn plicht gedaan."

"Dit hoop ik nooit meer mee te maken."

Van werken kwam het die avond niet meer. "De politie had het parkeerterrein afgesloten voor onderzoek. Wij hebben het restaurant toen ook maar dicht gedaan en nog even nagepraat over wat er allemaal gebeurd was. Dit maak je niet elke dag mee en dit hoop ik ook nooit meer mee te maken."