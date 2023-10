Man bekneld na heftig ongeluk met twee auto's in Eindhoven

Twee auto's zijn op elkaar gebotst bij een ongeluk op de Oude Bosschebaan in Eindhoven. De ene wagen reed met hoge snelheid achterop de andere auto. Allebei de auto's raakten daarbij van de weg. De achterste auto knalde ook nog tegen een boom voor hij tot stilstand kwam. De bestuurder kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer worden bevrijd.

Brokstukken van de beide auto's lagen bezaaid over de weg.

Nadat de brandweer de man uit de achterste wagen had bevrijd, is hij met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In het voorste voertuig vielen geen gewonden.

Verpakkingen met ballonnen

Achter in de auto van de man die gewond raakte, werden verpakkingen met ballonnen gevonden.

De politie heeft inmiddels ook getuigen gehoord. Zij vertelden agenten dat er een cilinders met lachgas uit de auto zijn gehaald, vlak na het ongeluk. Iemand anders zou die hebben meegenomen. Volgens een van de getuigen kwam er een kleine zwarte Volkswagen Polo naast het rode autowrak staan en heeft een aantal mensen die cilinders overgeladen.

De politie onderzoekt of dat verhaal klopt.

Ook wordt onderzocht of de bestuurder van de rode aut lachgas heeft gebruikt en hij moet een bloedtest ondergaan om te onderzoeken of er andere drugs in het spel zijn.