Jai en zijn moeder hielpen slachtoffers steekpartij: 'Het bloed zat overal'

De omgeving was maandagochtend nog altijd afgezet (foto: Noël van Hooft). Het bloed was maandagochtend nog te zien op de voordeur aan de Luzerne in Sprang-Capelle (foto: Noël van Hooft). Volgende 1/2 De omgeving was maandagochtend nog altijd afgezet (foto: Noël van Hooft).

In Sprang-Capelle werden zondagavond twee mensen neergestoken. De 20-jarige Jai en zijn moeder hielpen de slachtoffers en belden 112. Zijn moeder heeft de hele nacht niet geslapen en Jai zelf is nog in shock. "Ik kan eigenlijk helemaal niet tegen bloed." De politie heeft een 56-jarige Poolse man aangehouden. Agenten onderzoeken wat de relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers.

De steekpartij vond plaats aan de Luzerne in Sprang-Capelle. "Het gebeurde rond kwart voor elf 's avonds", blikt Jai maandagochtend terug. "Ik sliep al en werd wakker van gebons. Daarna hoorde ik gegil. Dat werd steeds erger. Totdat we een keiharde klap hoorden en een heel pijnlijke kreet. Daarna hoorden we een deur keihard dichtsloeg en werd er keihard op de voordeur van ons huis gebonkt. Toen hoorde ik mijn moeder gillen."

Voor hun deur stond een bebloede jonge vrouw. "Ze droeg alleen een T-shirt. Haar benen zaten onder het bloed", zag Jai. "Ze hield haar hand voor haar buik. Ze bleef maar bloeden." Daarop belde hij 112 en liep hij samen met zijn moeder naar buiten. Vervolgens zagen zij achter een struik een man zitten, in zijn onderbroek. "Hij bloedde ook en was aan het kreunen. Ook hij had steekwonden. "In zijn zij, boven de navel en in zijn buik. Omdat de man zo kreunde en dreigde het bewustzijn te verliezen, ging de meeste aandacht naar hem. Het zag er niet goed uit." Vanwege de ernst van de situatie kwamen vier ambulances en twee traumaheli's naar de Luzerne. De zwaargewonde man en vrouw zijn naar een ziekenhuis gebracht. Ze waren volgens de politie nauwelijks aanspreekbaar.

Wat er aan de steekpartij voorafging, weet Jai niet. "Al hadden we wel wat rumoer gehoord, de afgelopen dagen. Hard praten, op een niet zo'n kalme toon." Hij kent de gewonde mensen niet. "De aangehouden man kennen we wel. De afgelopen drie jaar komen er wel vaker mensen die bij hem verblijven. Ik weet niet precies wat daar gaande is. We hebben niet zoveel contact met hem. Alleen een beetje begroeten. Een aantal jaren terug was zijn vrouw nog bij hem. Door de muren hoorden we hen vaak ruziën."

