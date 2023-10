Rick knalde met 306 per uur op de vangrail: 'Blij dat ik hier nog zit'

Rick van Stippent (31) uit Heesbeen bij Heusden botste vorig jaar maart op de A28 in Overijssel met duizelingwekkende snelheid op de vangrail. Als het aan de officier van justitie ligt moet hij een taakstraf krijgen van 150 uur en een jaar zijn rijbewijs inleveren. Van Stippent, die bekendstaat als de ‘autopoetsmiljonair’, hoorde die eis maandag bij de rechtbank in Zwolle.

Alle aanwezigen waren het er wel over eens: Rick en zijn bijrijder mogen blij zijn dat zij het er levend vanaf hebben gebracht die zondagmorgen 27 maart. Alleen dankzij de supersterke cockpit van de race-auto kwamen hij en zijn bijrijder er zonder een noemenswaardige schram vanaf.

Rick was met zijn witte Lamborghini Aventador van een half miljoen euro onder weg naar een autoshow op het circuit van Assen. De jonge ondernemer heeft enorme spijt van die ‘ene keer dat hij even het gaspedaal diep intrapte’, maar is blij dat hij er nog is.

Ongedeerd

Rond half tien ‘s morgens ging het mis. Rick gaf net voor het viaduct bij Rouveen even flink gas, raakte in een slip, ramde de vangrail en stond honderden meters verderop pas stil. Geschrokken, maar ongedeerd stapten Van Stippent en zijn bijrijder uit.

De rechtbank in Zwolle ging maandag uitvoerig in op de vraag hoe dan kon gebeuren. De politie berekende dat Van Stippent 314 tot 318 moet hebben gereden toen hij in een slip raakte. Toen hij enkele tientallen meters verder links op de vangrail klapte, ging de Lamborghini volgens de politie nog steeds 306 kilometer per uur.

De sportauto nam zo’n twintig tot 30 paaltjes mee en begon daarna te tollen en ramde de vangrail nog meerdere keren. Na bijna 300 meter stond de auto stil. Over zes rijbanen lagen de brokstukken verspreid. De auto van een half miljoen was total loss.