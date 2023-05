‘Automiljonair Rick van Stippent vervolgd na crash met Lamborghini’

Auto-ondernemer Rick van Stippent (30) uit Heusden wordt door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd na een crash met zijn Lamborghini. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Van Stippent reed vorig jaar maart met zijn auto over de A28 bij Rouveen in Overijssel toen het mis ging: zijn auto van een half miljoen was total loss na een botsing tegen de vangrail, zelf mankeerde hij niets.

Het OM Oost-Nederland kan het nieuws ‘in verband met het weekend’ nog niet bevestigen. Volgens de krant wordt Van Stippent vervolgd voor roekeloos rijgedrag. In oktober moet hij in Zwolle voor de rechtbank verschijnen. Van Stippent vergaarde zijn fortuin met het poetsen van auto's.

Het ongeluk gebeurde vorig jaar maart toen Van Stippent op weg was naar het auto-evenement DAY1 World of Cars op het TT Circuit in Assen. Op die plek waren bijzondere auto’s te zien, ook die van Van Stippent had erbij moeten zijn. “Maar mijn wagen heeft die autoshow nooit gehaald, helaas”, zei hij destijds tegen Omroep Brabant.

Hobbel in de weg

Volgens hem gebeurde het ongeluk nadat hij over een hobbel reed: "Op dat moment gaf ik net wat gas. Daardoor kwam de achterkant even los. Van schrik heb ik toen kort aan het stuur getrokken. Een verkeerde actie op het verkeerde moment. Als ik niks had gedaan, was ik waarschijnlijk gewoon doorgereden."