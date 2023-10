Lenny Kuhr alsnog onderweg naar Israël om bij familie te zijn

Zangeres Lenny Kuhr is onderweg naar Israël om bij haar familie te kunnen zijn. Dat bevestigt haar man en manager na berichtgeving hierover van Shownieuws. "Er was wat vertraging, maar ze is vertrokken om 15.00 uur", zegt de manager.

"Ja, het is spannend, maar vooral ook heel fijn voor haar om eindelijk te kunnen gaan en dat weegt zwaarder." De vlucht naar Tel Aviv met El Al, de enige maatschappij die nog vliegt naar Israël vanuit Amsterdam, moet maandagavond landen. "Het is geen vakantievluchtje naar de Algarve, dus er zit een bepaalde mate van risico aan", zegt haar man, die live de vlucht in de gaten zal houden. "Dat doe ik sowieso altijd als ze vliegt naar Israël, of waar dan ook."

Twee dochters die songfestivalwinnares Kuhr kreeg met haar eerdere partner wonen in Israël, waar haar 19-jarige kleinzoon Ozz werd neergeschoten toen zijn peloton in het zuiden van Israël onder vuur werd genomen door strijders van Hamas. Hij heeft inmiddels een tweede operatie aan zijn buik ondergaan, maar eerder werd al gedeeld dat het "naar omstandigheden" goed gaat met de tiener.

Kuhr wilde eigenlijk op 14 oktober al afreizen naar Israël, maar moest haar vlucht steeds uitstellen, omdat er geen vliegtuigstoelen beschikbaar waren. De 73-jarige zangeres is van plan anderhalve week te blijven bij haar familie, waarvan de kleinkinderen als inwoners van Israël dienstplichtig zijn. Ozz is daarvan met zijn 19 jaar de oudste en haar kleindochter van 17 wordt bijna 18 en moet dan ook het leger in. De andere kleinkinderen van de Troubadour-zangeres zijn 4 en 7 jaar.

