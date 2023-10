Binnenkijken: zo gaat deze eeuwenoude botenloods eruit zien na opknapbeurt

Ooit werd het gebruikt om het Volkerak met torpedo's te bewaken tegen vijandige schepen. Maar nu is het voormalige militaire complex uit 1881 niet meer dan een overwoekerde bouwval, waar de muren moeten worden gestut en waarin de natuur vrij spel heeft. Maar dat gaat veranderen, want deze botenloods van Fort Sabina bij Willemstad wordt gerestaureerd. "Dit geeft echt weer een boost aan het verder opknappen van het fort en het vertellen van haar historische militaire functie", vertelt Thomas Zwiers van Stichting Botenloods Sabina.

Het is nu moeilijk om voor te stellen hoe de botenloods er eind volgend jaar uitziet. "Daar is inderdaad wat fantasie voor nodig", lacht Zwiers. Maar hij is trots. Want de restauratie staat al heel lang op het wensenlijstje van de stichting. En door een nieuwe rijkssubsidie kan er eindelijk worden begonnen.

Een klus van bijna 2 miljoen euro. Zwiers: "De botenloods zal voor het grootste gedeelte weer helemaal opnieuw opgebouwd moeten worden. De buitenmuren staan er nog, maar alle binnenmuren en daken - voor zover nog aanwezig - moeten worden vervangen."

Op Valentijnsdag 1996 bracht een grote brand zware schade toe aan de gebouwen, waarna het verval verder intrad. Maar eind volgend jaar is de botenloods weer uit de as herrezen. "Het middelste gedeelte wordt een binnentuin met veranda van waaruit je richting Volkerak kijkt. De ene hal wordt een expositieruimte en de andere hal gaan we verhuren."

In de expositieruimte krijgen de bezoekers straks uitleg over het werk van de torpedisten, die met elektroschoktorpedo's het Volkerak konden afsluiten voor vijandige schepen die richting Willemstad probeerden te varen. Die torpedo's lagen opgeslagen in een aparte loods, maar die is in de jaren tachtig gesloopt.

"De herbouwplannen liggen klaar en alle vergunningen zijn binnen, dus na de jaarwisseling kunnen we beginnen", vertelt Zwiers trots. Eind 2024 of begin 2025 moet het project botenloods klaar zijn. Voorlopig zullen de nieuwsgierigen het moeten doen met de schetsontwerpen bij dit bericht.