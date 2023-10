Klopjacht in Australië op Brabander na moord: dit weten we nu

De Australische politie is hard op zoek naar een Brabander, die betrokken zou zijn bij de brute moord op de 21-jarige Lilie James. De docente werd donderdag dood gevonden in een kleedkamer van de privéschool waar ze lesgaf in Sydney. De politie is vanaf dat moment op zoek naar haar ex-vriend Paul T. (24), die onder meer in Best op de middelbare school zat.

De 21-jarige waterpolodocente werd woensdagavond even voor middernacht lokale tijd dood gevonden in de kleedkamer van de prestigieuze St. Andrew's Cathedral School. Ze had onder meer ernstige verwondingen aan haar hoofd, vermoedelijk aangebracht met een hamer. Volgens The Daily Mail zou T. zelf uren na de moord naar de politie hebben gebeld. Diverse andere media melden vooralsnog dat het haar ongeruste familie was die aan de bel trok, toen Lilie niet thuis kwam.

'Relatie beëindigd'

Kort na de vondst van het lichaam lieten de lokale autoriteiten weten dat ze dringend op zoek zijn naar de 24-jarige Nederlander Paul T. De twee zouden woensdagavond hebben afgesproken op het schoolterrein. Op camerabeelden is te zien hoe ze samen rond zeven uur de school binnengingen.

De twee kenden elkaar via de prestigieuze privéschool in het zakendistrict van Sydney. Studenten betalen daar tussen de 21.000 en 37.000 Australische dollar collegegeld per jaar (tussen de 12.000 en 22.000 euro).

Lilie werkte daar als waterpolodocente, T. studeerde er eerder en was er een tijd actief als hockeycoach. Ook nu zou hij nog regelmatig helpen met klusjes op de school. Tot voor kort zouden ze korte tijd een 'geheime relatie' hebben gehad, maar die zou een paar dagen terug zijn geëindigd.

Middelbare school in Best

Paul T. volgde het eerste deel van zijn gymnasium aan het Heerbeeck College in Best. Nadat hij met zijn ouders naar Australië verhuisde, maakte hij zijn middelbare schooltijd daar af aan het St. Andrew's. Na het behalen van zijn diploma keerde hij tijdelijk terug naar Nederland voor een bachelor-opleiding bedrijfseconomie aan de Universiteit van Utrecht. In die periode werkte hij ook in een brasserie in Den Bosch. Begin 2020 vertrok hij opnieuw naar Australië.

De politie is inmiddels al uren bezig met een klopjacht. Daarbij werd ook onderzoek gedaan in de plaats Vaucluse, de vermoedelijke woonplaats van T. Er wordt vooral gezocht in de buurt van The Gap, een populair uitzichtpunt bij de kliffen aan het water. Daar zouden ook meerdere bezittingen van T. zijn gevonden, waaronder zijn rugzak. Ook werd een grijze auto weggetakeld.