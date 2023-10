Man van 61 uit Kaatsheuvel overleden bij ongeluk met machine in kaasfabriek

Het slachtoffer van het dodelijke ongeluk in een kaasfabriek in Kaatsheuvel, is een man van 61 uit die plaats. Hij raakte donderdagavond zwaargewond toen hij klem kwam te zitten in een machine. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten, zo laat de politie vrijdag weten.

Het ongeluk in de kaasfabriek aan de Belgiëstraat in Kaatsheuvel gebeurde rond half negen. De omgeving van het bedrijf werd afgezet en medewerkers van de fabriek werden in de kantine opgevangen. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. De Arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de fabriek van Uniekaas wordt kaas geproduceerd, gerijpt, gesneden, verpakt en gedistribueerd, zo is te lezen op de website van het bedrijf.