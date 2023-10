Polderbrigade houdt buitengebied veilig: 'Al een jaar geen inbraken meer'

Zwerfafval, gaten in de weg of iemand die zich verdacht ophoudt. In het buitengebied van Kruisland zit de polderbrigade er bovenop. Na een reeks inbraken werd het preventieteam opgestart. Inmiddels hebben ook andere plaatsen in Brabant interesse om een polderbrigade in het leven te roepen.

Ingrid de Kock is één van de twintig vrijwilligers van de polderbrigade die regelmatig in buitengebied surveilleert. "Er zijn nog geen cijfers bekend, maar ik weet zeker dat het een stuk veiliger is geworden. We hadden hier twee jaar geleden een hele reeks inbraken achter elkaar in boerenschuren. We bestaan nu een jaar en er is tot nu toe nog geen enkele diefstal gemeld."

De polderbrigade doet hetzelfde als een buurtpreventieteam in woonwijken. "We hebben ook herkenbare gele hesjes aan. Het enige verschil is dat wij op pad gaan met de auto", legt Jan Jaspers uit. Hij is vandaag de bijrijder van Ingrid. "We zijn altijd met z’n tweeën en we gaan nooit de auto uit. We hebben een cursus gehad waar dit op ons hart werd gedrukt. Wanneer we iets verdachts zien, geven we dat door aan de politie of de plaatselijke boa."