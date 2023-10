Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'

PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. "Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende."

Bij PSV is alles rozengeur en maneschijn. De Eindhovenaren zijn de koploper en hebben nog geen wedstrijd verloren in de Eredivisie. Hoe anders is dat bij Ajax. De Amsterdammers hebben al negen wedstrijden op rij niet gewonnen en staan op een historisch lage zeventiende plaats. 'Maar PSV-Ajax is gewoon een topper", vindt Peter Bosz. "Het is en blijft Ajax. De spelers op het veld zijn niet zo slecht als de zeventiende plaats doet vermoeden. Dat probeer ik mijn spelers ook duidelijk te maken. Ajax staat natuurlijk aan het einde van het seizoen geen zeventiende."

"Het wordt zondag echt niet zomaar 5-0."

Ondertussen maakt heel Nederland grappen over Ajax: PSV wint zomaar met 5-0 van de Amsterdammers. De trainer wil die grappen absoluut niet horen. "Het wordt zondag echt niet zomaar 5-0. Daar erger ik mij echt aan. Het is gewoon een hele serieuze tegenstander in een serieuze wedstrijd." Toch is Bosz van mening dat PSV op basis van kwaliteit moet winnen van Ajax. "Wij hebben meer kwaliteit dan Ajax. Maar dat moeten we op het veld ook laten zien. Wij moeten dat broze vertrouwen dat ze hebben wegnemen."

"Ik verwacht dat Ajax zondag ook verdedigend gaat spelen."

Bij Ajax staat er sinds deze week een andere trainer voor de groep. Maurice Steijn vertrok maandag en zijn assistent Hedwiges Maduro nam het over. Donderdag speelde Ajax tegen Brighton. De Amsterdammers lieten een verdedigend spel zien. "Ik verwacht dat ze dat zondag ook gaan doen", blikte Bosz terug. "Misschien ook omdat wij ze in die situatie gaan drukken met ons eigen spel. Maar ze zullen ook wat kleine dingetjes aanpassen, want donderdag was het wel heel verdedigend." Bij PSV zijn Noa Lang en Armel Bella-Kotchap er nog steeds niet bij door blessures. De twee spelers zullen er waarschijnlijk wat langere tijd uit liggen. De verwachting is dan ook dat Peter Bosz weinig zal gaan veranderen aan zijn opstelling ten opzichte van dinsdag toen PSV gelijkspeelde tegen RC Lens. PSV roept de eigen aanhang op zich zondag te gedragen tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax. Dinsdag moest de Franse politie nog ingrijpen tijdens ongeregeldheden in de Champions League-wedstrijd tegen Lens.