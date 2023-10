Lichaam moordverdachte Paul T. gevonden, dit gebeurde er de afgelopen dagen

De Australische politie heeft in het water in de buurt van Sydney het lichaam gevonden van de 24-jarige Brabander Paul T.. Daarmee kwam een einde aan de klopjacht, die begon nadat het lichaam van zijn 21-jarige ex-vriendin Lilie James werd gevonden. Hieronder een tijdlijn van wat er de afgelopen dagen gebeurde in en rondom de prestigieuze privéschool St. Andrew's Cathedral.

Woensdag 21.00 uur Paul T. komt met een zilveren Lexus aan in zijn woonplaats Vaucluse. Daar woont hij sinds afgelopen augustus samen met een oud-studiegenoot. Op camerabeelden is te zien hoe hij een paar keer op en neer door de straat loopt. Zo is ook te zien in de post op X hieronder.

Woensdag 19.00 uur Lilie en Paul spreken af bij de school waar ze beiden werken. Een paar dagen daarvoor heeft Lilie hun korte en naar verluidt geheime relatie verbroken. Op camerabeelden van de school is te zien hoe Paul na Lilie de kleedkamer binnengaat, waar zij later dood wordt gevonden.

Woensdag 23.00 uur

Even voor middernacht belt Paul de politie. Wat er precies wordt besproken in dat telefoontje is niet bekend, maar het lijkt er sterk op dat hij de politie daarin tipt over het lichaam van Lilie. Kort daarop wordt zij inderdaad gevonden in de kleedkamer. Ze is zwaar toegetakeld en heeft ernstige verwondingen aan haar hoofd, toegebracht met een hamer. Kort daarop maakt de politie al bekend dat er wordt gezocht naar de 24-jarige Nederlander Paul T.

Donderdagochtend

Zo’n 10 kilometer van de school vandaan wijst de politie een tweede plaats delict aan, waar vanaf dat moment onderzoek wordt gedaan. Dat gebeurt in T's woonplaats Vaucluse. De politie zoekt specifiek in de buurt van The Gap, een toeristische trekpleister bij de kliffen aan het water. Dat is ook de plek waar T. de politie belde. Al snel worden er meerdere bezittingen van de Nederlander gevonden, waaronder een rugtas en AirPods. Ook wordt de zilveren Lexus weggesleept. De zoektocht wordt tijdelijk gestaakt als het donker wordt.

Vrijdag 08.00 uur

Er wordt een lichaam gevonden in het water bij Diamond Bay Reserve. De politie start een bergingsoperatie. Daarbij wordt ook gebruikt gemaakt van onder meer een helikopter en jetski's.