22 en 19 jaar cel geëist voor moord op Tilburgse rapper Boechi

Voor de moord op rapper Boechi uit Tilburg is vrijdag 22 en 19 jaar geëist in de rechtbank van Willemstad op Curacao. Tegen de vermeende schutter Chris Z. werd 22 jaar geëist. De chauffeur zou, wat justitie betreft, 19 jaar de cel in moeten.

Ruchendell ‘Boechi’ Windster werd op 9 december vorig jaar op de Rooseveltweg in Curaçao doodgeschoten. Hij kwam uit Tilburg, maakte muziek in het Papiaments en was op Curaçao voor optredens.

De moord vond plaats bij een eetkraam op straat na een optreden. Boechi werd vanuit een auto onder vuur genomen. In april werden de chauffeur en de schutter gearresteerd. Tijdens de rechtszaak vrijdag bleek dat de mannen Boechi al een uur volgden. Hoogstwaarschijnlijk had de rapper ook een wapen bij zich, zo werd gezegd.

Voor de strafeis maakte het justitie niet uit of iemand nu geschoten had of alleen de auto bestuurd. De strafeis voor Chris Z. (24) pakte een paar jaar hoger uit omdat hij al eerder werd veroordeeld voor een poging tot moord.

Churendy C. (44) wordt verdacht de auto te hebben bestuurd. Volgens hem schoot Chris vanuit het niets op de rapper. Maar volgens Chris was het niet zomaar en ook niet om een ketting. Volgens hem is er een opdrachtgever, voor wie beiden werkte, zo vertelde hij in juni.

De weduwe van rapper Boechi, Niandy Windster-Losiabaar, weet niet waarom haar man is vermoord. Ook vrijdag werd niet precies duidelijk wat er is gebeurd. Chris Z., die zou hebben geschoten, ontkent dat hij in de auto zat of in de buurt van Boechi was. Hij verklaarde dat hij ziek thuis was. C. verklaarde echter tegen de rechter dat Z. na het lossen van de schoten iemand zou hebben gebeld en hebben gezegd dat 'de zaak is afgerond'.

De weduwe van rapper Boechi eiste vrijdag tijdens de rechtszaak ruim 50.000 euro schadevergoeding. Niandy Windster-Losiabaar verloor haar man en vader van haar vier kinderen vorig jaar december toen die werd doodgeschoten op Curacao.

Niandy formuleerde haar eis tijdens haar spreekrecht. Als slachtoffer mag zij de verdachten toespreken in de rechtszaak. Behalve haar eis tot schadevergoeding vertelde ze ook kort over de enorme impact die de moord op hun vier kinderen heeft gehad. Zij moeten nu zonder hun vader opgroeien, zo vertelde ze.

