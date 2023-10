Van gevluchte tbs'er tot arrestatie midden in de nacht: dit is de DSI

Ze rukten de afgelopen weken weer twee keer uit in onze provincie: de Dienst Speciale Interventies, of kort gezegd de DSI. Eerst bij de klopjacht op de uit Halsteren gevluchte tbs'er, later bij de arrestatie in Empel, waarbij een halve straat midden in de nacht werd ontruimd. Maar wie zijn de mensen in dit speciale team? En wanneer komen zij precies in actie? Hieronder een profiel van de DSI.

Voor de start van de DSI moeten we terug naar 1 juli 2006. Het idee voor het elitekorps raakte twee jaar daarvoor in een stroomversnelling, na de moeizame arrestaties van leden van de Hofstadgroep, de groep radicale moslimjongeren met terreurplannen. Met de DSI zouden dit soort aanhoudingen voortaan sneller en beter moeten worden verricht.

Toch is het zeker niet zo dat de gespecialiseerde teams alleen in actie komen bij acties met een terroristische link. Dat heeft vooral te maken met de verschillende takken die onder de DSI-paraplu vallen. Het meest bekend zijn waarschijnlijk de Aanhoudings- en Ondersteuningsteams (AOT), in de volksmond vaak het 'arrestatieteam' genoemd.

Geplande arrestaties en verwarde personen

Zij worden vooral ingeschakeld bij geplande arrestaties van mogelijk vuurwapengevaarlijke verdachten. Die worden vaak in het holst van de nacht uitgevoerd. Denk daarbij aan het voorbeeld in Empel van deze week. Maar het team wordt ook opgeroepen als er sprake is van een verward persoon, die mogelijk een gevaar is voor zichzelf of zijn of haar omgeving. Dat strookt dan weer met de aanhouding van de gevluchte tbs'er in Hulten.

Deze AOT's bestaan over het algemeen uit politieagenten, die een speciale opleiding hebben gevolgd om toe te treden tot de arrestatieteams. Dat traject bestaat uit een aantal loodzware weken, vol fysieke én psychische testen. Daarnaast krijgen de toekomstige AOT'ers speciale vaardigheden aangeleerd, die van pas kunnen komen bij de gevaarlijke arrestaties.

Blauw én groen

Bij de andere bekende afdeling, de Afdeling Interventie (AI), is de samenstelling net even anders. Hier zitten niet alleen doorgestroomde politieagenten in, maar ook leden van het Korps Mariniers, het Korps Commandotroepen en de Koninklijke Marechaussee. Het is een samenwerking tussen 'blauw' en 'groen' die tot op de dag van vandaag uniek is in de wereld. In tegenstelling tot de AOT's, komt de AI wél vooral in actie bij de aanhouding van terreurverdachten.

In totaal bestaat de DSI op dit moment uit zo'n 600 zogeheten operators. Vooralsnog zijn dat alleen mannen, wat voornamelijk komt door de zware fysieke eisen. Bij eerdere wervingscampagnes werden vrouwen wel nadrukkelijk opgeroepen om zich ook aan te melden.

Van gijzeling tot martelcontainers

Hoe dan ook: de acties van de DSI spreken vaak tot de verbeelding. Niet in de laatste plaats door het mysterieuze karakter, dat door onder de bivakmutsen in stand wordt gehouden. Maar ook door de aandacht die de inzet van de teams vaak trekt.

Zoals recent nog bij de arrestaties van Fouad L., die in Rotterdam drie mensen vermoordde. En we kennen ook de beelden nog van de gijzelnemer in Amsterdam, die vorig jaar overleed nadat hij op het Leidseplein werd aangereden door een voertuig vol DSI'ers. En ook hier zagen we ze uitgebreid aan het werk, toen in juli 2020 de martelcontainer werd ontdekt in Wouwse Plantage. De heftige beelden van die operatie zijn hieronder terug te zien.