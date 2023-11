Buurtbewoners school Oisterwijk: 'Hij zei dat hij een bom bij zich had'

Bewoners van Oisterwijk zijn dinsdagochtend opgeschrikt door veel politiewagens, een gewapend arrestatieteam en helikopters die door de lucht cirkelen. Een verwarde man zou basisschool De Coppele aan de Willem de Zwijgerstraat zijn binnengedrongen, kort voordat de school zou opengaan.

"Ik hoorde van iemand dat er een verwarde man binnen zou zijn. Wat ik gezien heb, is dat een arrestatieteam aankwam met helmen op en dat die de school binnenging."

"Een vriendin van mij is leerkracht op deze school. Haar heb ik een appje gestuurd. Zij is buiten en oké. Verder heb ik aan een agent gevraagd of alle leerkrachten inmiddels buiten zijn en dat is zo."

Monique woont in dezelfde straat en zag hoe de politie met grote snelheid naar de school reed. "Iemand zou een van de klassen zijn binnengegaan en hebben gezegd dat hij een bom bij zich heeft", heeft ze vernomen.