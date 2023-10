Boze huurders krijgen hun zin: huizen misschien tóch niet gesloopt

Tientallen boze huurders hebben vrijdagavond een akkoord bereikt over hun woningen na een bezetting van het hoofdkantoor van corporatie Mooiland in Grave. Ze verzetten zich tegen de voorgenomen sloop van 74 huizen in Berghem (gemeente Oss). Na het gesprek met de directie is sloop niet langer de enige optie, maar wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de huizen te renoveren.

Tientallen huurders liepen vrijdagmiddag rond half vier met matjes en slaapzakken het corporatiekantoor binnen. "Op 22 april hoorden de bewoners tijdens een bijeenkomst van de corporatie dat de wijk plat moest", zei SP-gemeenteraadslid Leroy Vossenberg. "Het was gewoon een mededeling. Overleg was niet mogelijk. De wijk hangt sindsdien vol spandoeken. Het moet eens een keer afgelopen zijn. Je gaat geen huizen slopen in een tijd van woningnood." Tijdens de bezetting van het kantoor kwamen er onderhandelingen met de directie van Mooiland. Afgesproken is dat op korte termijn overleg plaatsvindt waarbij sloop niet de enige optie is, maar ook bekeken wordt of renovatie van een deel van de woningen 'voorstelbaar' is, bevestigden woordvoerders van huurders en corporatie vrijdagavond. Dat gesprek vindt plaats in het bijzijn van een onafhankelijke bemiddelaar, door beide partijen goedgekeurd. Daarnaast gaat er een pauzeknop in werking, zodat er geen onomkeerbare stappen meer gezet kunnen worden tot de gesprekken zijn afgerond.

Bij de onderhandelingen schoof ook de in Oss woonachtige SP-leider Lilian Marijnissen aan. Zij sprak na afloop van een 'fantastisch resultaat' voor de huurders. "Nu kunnen zij een nieuw plan gaan maken voor hun huis en hun buurt. En zo hoort het, samen met mensen, in plaats van over de rug van mensen", zei Marijnissen. De woordvoerster van de corporatie zei nog dat eerder al voor volgende week een gesprek gepland was met de huurders. "We hadden een afspraak staan", zei ze. "Jammer dat ze dat gesprek vrijdag al wilden."