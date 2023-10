Bonno is voor PSV, maar zijn vrouw voor Ajax: 'Hij moet zijn mond houden'

Terwijl haar man Bonno door het huis danst is Yvonne Bes al weken in mineur door de tragische seizoenstart van haar favoriete Ajax. Het stel is al 45 jaar getrouwd en ze zijn allebei gepassioneerde voetballiefhebbers. Alleen Yvon is voor Ajax en Bonno voor PSV.

"Ik zit behoorlijk in een dip, dit heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt Yvonne op de bank in hun huis in Den Bosch. Haar man Bonno, een echte PSV-fan, kan zijn leedvermaak maar moeilijk onderdrukken nu de club van zijn vrouw onderaan bungelt in de ranglijst van de Eredivisie. "Ik kijk eigenlijk nooit van die degradatiewedstrijden zoals vorige week tegen Utrecht", zegt hij lachend.

"We beginnen hier samen op de bank, maar als het heel slecht gaat vertrek ik naar boven."

De twee zitten om half drie zondagmiddag klaar om thuis op de TV de wedstrijd PSV - Ajax te volgen. "We beginnen hier samen op de bank, maar als het heel slecht gaat vertrek ik naar boven om daar verder te kijken, want als ze verliezen heb ik echt een pestbui. En waar ik ook van baal zijn de berichtjes van mensen die me, nu het slecht gaat met mijn club, weten te vinden om dat even in te peperen." Koploper PSV neemt het thuis op tegen de nummer 17 Ajax. Vorig jaar was Yvonne nog vol zelfvertrouwen toen dezelfde wedstrijd voor de deur stond. "Eigenlijk ga je er als Ajax supporter vanuit dat je kampioen wordt, terwijl PSV iets heeft van 'als we maar kampioen worden'. Wij worden met Ajax gewoon kampioen", klonk het toen. LEES OOK: PSV-supporter Bonno en Ajax-fan Yvonne kibbelen al 44 jaar over voetbal Vandaag zingt Yvonne een toontje lager. "Ik herken mijn clubje niet meer." De verhouding tussen PSV en Ajax heeft ook gevolgen voor de sfeer in huis bij Bonno en Yvonne. "Als het slecht gaat met mijn cluppie kan ik geen commentaar van Bonno verdragen, hij moet zijn mond houden want het is mijn club", aldus Yvonne.

"Al degraderen ze, ik ga gewoon mee naar de Keuken Kampioen Divisie."