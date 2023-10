Vredesmars Palestina in Bergen op Zoom: 'Iedereen heeft baat bij vrede'

Door het centrum van Bergen op Zoom wordt zaterdagmiddag een vredesmars gehouden. Met de demonstratie wil organisator Niels Minnaard solidariteit tonen met het Palestijnse volk. De omstreden leus ‘From the river to the sea, Palestina will be free’ wordt hierbij toegestaan.

Danique Pals Geschreven door

De vredesmars is om 12 uur gestart bij het station in Bergen op Zoom. Zo'n 300 mensen lopen met vlaggen vanaf het station via de Grote Markt naar het Thaliaplein. Met de demonstratie wil de organisatie de algehele vrede in een breder perspectief plaatsen. “Iedereen heeft baat bij vrede, behalve wapenfabrikanten”, zegt Niels Minnaard, organisator van de mars en lid van SP Bergen op Zoom.

"Er is niets antisemitisch aan"

Tijdens de vredesmars wordt de leus ‘From the river to the sea, Palestina will be free’ geroepen door de demonstranten. Eerder sprak een meerderheid van de Tweede Kamer uit dat deze leus een oproep tot geweld is. Afgelopen augustus oordeelde het hof in Amsterdam dat een demonstrant die de leus in zijn speech benoemde, niet strafbaar was. Minnaard heeft er expliciet voor gekozen om de leus toe te staan. “Dat de Tweede Kamer de leus wil verbieden, is juist onderdeel van het probleem. Er is niets antisemitisch aan.”

"Er zijn vrouwen, kinderen, ooms en tantes die sterven"