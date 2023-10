Dylano moest even naar de wc en redt zijn buurvrouw uit brandend huis

Doordat Dylano Blok (20) uit Waalwijk nog even naar het toilet moest, heeft hij misschien wel het leven van een oudere vrouw uit Waalwijk gered. Hij haalde zijn buurvrouw donderdag uit een brandend huis aan de Professor Krabbestraat in Waalwijk. Het vuur sloeg over naar het huis van zijn ouders. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Dylano zou met zijn ouders uit gaan eten, maar hij maakte nog een tussenstop in zijn ouderlijk huis om naar het toilet te gaan. Hij wilde vervolgens in de auto stappen naar een restaurant, maar dat liep anders. "Ik hoorde ineens geschreeuw", vertelt Dylano. "Iemand riep om hulp. Het ging niet goed daar. Er kwam enorm veel rook uit het huis."

De buurvrouw wilde terug naar binnen lopen, merkte hij. "Ze was helemaal in shock en wilde misschien nog spullen pakken of de brand blussen. Dat ging nooit lukken, zag ik meteen. Ik pakte haar even bij de arm en nam haar mee naar buiten."



"Daarna ging het heel snel. Je zag de vlammen al naar boven schieten", vertelt Dylano. "Het was heel heftig. Het besef begint langzaam te komen", zegt hij aangedaan. Het huis is onbewoonbaar. Ook Dylano en zijn ouders kunnen nog niet naar huis: zij wonen voorlopig op een vakantiepark. Hoe lang dat gaat duren is nog onduidelijk.

Een heldendaad vindt Dylano wat veel eer, zo reageert hij nuchter. "Ze deed zelf de deur open. Mensen denken dat ze op de grond lag en ik haar uit het huis hebt gesleept. Dat was niet zo. Ik was gewoon op het juiste moment op de juiste plaats." Hij geeft wel toe: "Ik zou niet willen weten hoe het was afgelopen, als ik er niet was geweest."