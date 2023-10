Kevin schudde baby'tje Rivano dood: 7 jaar cel en verplichte behandeling

Kevin van de B. (30) uit Breda heeft zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de dood van zijn baby. Kevin schudde zijn zeven maanden oude zoontje Rivano in 2017 zo hard door elkaar dat het jongetje twee dagen later overleed.

Justitie was in hoger beroep gegaan, omdat Kevin eerder van de rechtbank 7,5 jaar cel had gekregen, maar geen tbs. Het Openbaar Ministerie vond dat Kevin verplicht behandeld moet worden, omdat hij verschillende stoornissen heeft, veel agressie en een zeer gebrekkige ontwikkeling.

Er wordt gevreesd voor herhaling, als Kevin niet behandeld wordt. Het gerechtshof in Den Bosch ging daarin mee en oordeelde dat Kevin behalve een lange celstraf ook gedwongen behandeld moet worden. Tot opluchting van Monique*, de moeder van Rivano. Na de uitspraak barstte ze in tranen uit.

Niemand heeft het gezien

Het moeilijke aan de zaak was dat niemand heeft gezien hoe baby Rivano door elkaar is geschud en hoe Rivano aan een zware verwonding in zijn mond kwam. Zijn tongriem was bijvoorbeeld losgescheurd door een ‘stomp voorwerp’ en bloedde hevig. Overal in zijn slaapkamer zaten bloedspatjes.

Deskundigen hebben vastgesteld dat de baby zwaar is mishandeld. Het Openbaar Ministerie zegt dat alleen Monique en Kevin bij Rivano zijn geweest. Kevin is de enige is die alleen met Rivano is geweest, toen Monique even een boodschap ging doen.

Bij vader op schoot

Volgens het gerechtshof moet Kevin het zware letsel hebben toegebracht toen Monique even weg was. Op video’s en foto’s is de baby tot het begin van de avond nog in orde. Hij zat rond kwart voor zes nog bij zijn vader op schoot en sabbelde op een lange vinger.

Toen Monique terugkwam van een boodschap ademde Rivano zwaar. Rond tien uur belde ze met haar moeder omdat het erop leek ‘dat Rivano doodging’. Ook zocht ze medische informatie op internet.

Zwaar hersenletsel

De verklaringen van Monique zijn volgens het gerechtshof altijd duidelijk geweest. Die van Kevin niet. Hij verklaarde eerst dat Monique helemaal niet was weggeweest. Ook zei hij dat alles goed was met Rivano tot hij ’s nachts nog een keer ging kijken.

Maar de bewijzen tonen een ander verhaal aan. Toen Rivano in het ziekenhuis aankwam, was zijn temperatuur al onder de dertig graden. Dat wijst erop dat de baby er al uren eerder dan de 112-melding slecht aan toe was. Het hof gaat ervan uit dat Kevin baby Rivano tussen zes en tien uur ’s avonds zo hard door elkaar heeft geschud dat die zwaar hersenletsel opliep en daaraan overleed.

Sperma op knuffel

Ook had de baby zware verwondingen in de mond. Zo ernstig letsel hadden deskundigen nog nooit gezien, zo rapporteerden ze. Of dat met een voorwerp is geweest of met zijn penis is niet duidelijk. In ieder geval werd wel sperma gevonden op een van de knuffels.

Kevin kreeg eerder van de rechtbank 7,5 jaar cel, maar zonder tbs-behandeling. Het hof maakt daar nu 7 jaar cel van mét behandeling. Volgens het gerechtshof moet Kevin geholpen worden aan zijn stoornissen en zeer gebrekkige ontwikkeling.

Naast de celstraf en tbs moet Kevin ook 25.000 euro shockschade betalen aan Monique.

* Monique is niet de echte naam van de moeder van baby Rivano.

