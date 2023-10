Omgekomen automobilist op A59 werd waarschijnlijk uit zijn auto geslingerd

De automobilist die zaterdagnacht om het leven kwam bij een ongeluk op de A59 bij Raamsdonk, is vermoedelijk uit zijn auto geslingerd en op de snelweg terechtgekomen. Dat is de toedracht waarmee de politie nu rekening houdt. De bestuurder was met zijn auto tegen de vangrail gereden en overleed op de plek van het ongeluk. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, waarbij nog drie auto's betrokken waren, is volgens een woordvoerder nog in volle gang.

De omgekomen automobilist (30) uit Driebruggen in Zuid-Holland raakte de vangrail, schoot daarna de snelweg weer op en is mogelijk ook over de kop geslagen. Dat geeft de politie maandag aan. De politie heeft inmiddels meerdere mensen gesproken die die bewuste nacht op de A59 bij Raamsdonk reden. Uit verklaringen van getuigen bleek al vrij snel dat de zwaar beschadigde auto van het slachtoffer midden op de snelweg stond. Ook gaven getuigen aan dat de man naast de auto lag. Hoe dat was gebeurd, kon de politie eerder nog niet zeggen. Een achteropkomende bestuurder kon de auto op de snelweg zaterdagnacht ternauwernood ontwijken. Hij botste met zijn auto tegen de vangrail en begon te slippen. Twee andere bestuurders botsten vervolgens tegen de auto erop. Hierbij raakte een vrouw die in een van de auto’s zat gewond. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht. De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken en was urenlang afgesloten. LEES OOK: Auto van overleden man stond midden op A59, man lag ernaast