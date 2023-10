Voetganger (50) overleden na aanrijding door kraanwagen

De politie heeft de Waalkade afgezet (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Een deel van de afgezette weg (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Agenten stellen zich op in de buurt van de kraanwagen (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende 1/4 Voetganger overleden na aanrijding door kraanwagen

Een 50-jarige man uit Ravenstein is overleden nadat hij maandagmiddag in Oss was aangereden door een kraanwagen. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vier op de Waalkade. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer was vijftig jaar oud. De bestuurder van de kraanwagen, een man van 65 uit Lith, is als verdachte verhoord.