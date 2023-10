Voetganger overleden na aanrijding door kraanwagen

De kraanwagen die bij het ongeluk betrokken was (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). De politie heeft de Waalkade afgezet (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende 1/2 De kraanwagen die bij het ongeluk betrokken was (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Een man is maandagmiddag in Oss overleden nadat hij door een kraanwagen was aangereden. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor drie op de Waalkade. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.