Hugo wil 750 arme en eenzame mensen een heerlijke kerst bezorgen

Met een diner van vijf gangen, omkleedt met entertainment en opgevrolijkt met een lichtjesroute, wil Hugo van Rooij dit jaar 750 mensen een heerlijke kerst bieden. Iedereen die een kleine beurs heeft of zich eenzaam voelt, zal met open armen worden ontvangen in het Beursgebouw in Eindhoven, dat door Hugo wordt omgetoverd tot een heuse 'kersttempel'.

"Hier komen dan 90 tafels te staan", stapt Hugo trots de zaal binnen. Het is alsof het zijn strijdtoneel is. Zijn komende kerstfeest moet helemaal gratis worden, met vijf gangen, vijf artiesten en kerstboompjes op tafel. "Zonder tekenen van armoede. Mensen moeten een rijk gevoel hebben." De Eindhovenaar zet zich al jaren belangeloos in voor dak- en thuislozen. Met zijn stichting Zonderdak helpt de liefdadige man al 14 jaar mensen die door armoede of dakloosheid in moeilijkheden zitten. Elk jaar organiseert hij bijvoorbeeld een kerstdiner in de Catharinakerk in Eindhoven, voor mensen die geen thuis hebben.

"Als ik dan die twee mensen blij kan maken, waarom zou ik dat niet voor 750 mensen kunnen doen?"