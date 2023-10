Verslaafde militair cel in voor bestelen ex-schoonouders en illegaal pinnen

Een militair van 29 uit Vught heeft een gevangenisstraf van een half jaar gekregen, omdat hij bijna 10.000 euro heeft gestolen uit het huis van zijn ex-schoonouders in Rosmalen. Ook heeft hij illegaal geld gepind en mensen opgelicht via Marktplaats, zo oordeelt de militaire kamer bij de rechtbank in Arnhem. Het geld dat de Vughtse militair ‘verdiende’, gebruikte hij om in zijn gokverslaving te kunnen voorzien.

De man was al eens voor vergelijkbare feiten veroordeeld en zat hiervoor nog in een proeftijd. Daarom krijgt hij van de rechtbank ook nog de taakstraf van 50 uur, die hem eerder voorwaardelijk was opgelegd. Verder moet hij de schade vergoeden aan slachtoffers die dit hebben geclaimd. In totaal gaat het om ruim 8.600 euro. Hiermee is de kous nog niet af, wat de rechtbank betreft. Als de militair uit Vught de komende drie jaar opnieuw in de fout gaat, of zich niet houdt aan bijzondere voorwaarden, dan gaat hij nog eens zes maanden de cel in. Tot die voorwaarden behoort dat hij zich moet laten behandelen voor zijn verslaving én dat hij niet (meer) mag gokken. De militaire kamer hoopt dat dit hem helpt om in de toekomst op het rechte pad te blijven. Pinpassen

Volgens de rechter is de militair tussen december vorig jaar en begin juli buiten zijn boekje gegaan. De pinpassen waarmee hij geld van andermans rekeningen plunderde, stal hij uit twee auto’s. Hij verkocht verder spullen via Marktplaats en kreeg daar ook geld voor, maar zijn ‘klanten’ konden fluiten naar de bestellingen. In de kamer van de militair werden ook tien knalpatronen gevonden en in zijn auto wat cocaïne en een traangasspuitbus. Uit adviezen van de reclassering en een psycholoog blijkt dat de man uit Vught kampt met posttraumatische stressstoornis (PTSS), andere persoonlijkheidsproblemen én verslavingen aan alcohol en gokken. Vanwege zijn psychische gesteldheid kunnen hem volgens de rechter niet alle beschuldigingen worden toegerekend. De gedupeerden wonen verspreid over ons land.