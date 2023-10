Wie kan Ingrid vertellen wat er gebeurde nadat ze werd aangereden op de A2

Op 17 juli werd Ingrid Kolk met haar gezin bij Eindhoven van de weg gereden. Ruim drie maanden later zit ze nog met een hoop vragen en wil ze weten wie haar vlak na het ongeval geholpen heeft. Ingrid denkt dat het haar helpt bij de verwerking van het ongeluk. Ook hoopt ze daardoor weer in een auto te durven rijden.

“Het is één zwart gat”, vertelt de 54-jarige Ingrid. “Ik weet niet wat er in die 400 meter is gebeurd. We lezen en horen verschillende verhalen. De politie heeft er verder geen uitgebreid onderzoek naar gedaan omdat er geen doden zijn gevallen.”

Wat ze nog wel weet is dat er een man in een zwarte wagen meteen te hulp schoot. “De man heeft de hele tijd met mij in contact gestaan omdat ik niet uit de auto kon komen. Ik had een gebroken enkel. Hij heeft ook mijn man, die achter het stuur zat, geholpen. Die was flink bebloed en kreeg een etui met ehbo-spullen.”