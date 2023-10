Schadeclaim nadat merrie overlijdt na nachtelijke bestrijding processierups

Een echtpaar uit Bergeijk zal vrijdag de dertiende mei van vorig jaar nooit meer vergeten. Die nacht overleed een merrie en raakte een drachtige merrie van het echtpaar gewond. Dat gebeurde volgens hen nadat ze op hol waren geslagen door de plotselinge herrie van een tractor, die de eikenprocessierups aan het bestrijden was.

Het dierenleed had volgens hen voorkomen kunnen worden. Ze vinden dat de gemeente Bergeijk en het bedrijf in Mill dat voor de bestrijding in de arm was genomen, tekort zijn geschoten. Het echtpaar heeft een schadeclaim ingediend, waarvan de hoogte niet bekend is gemaakt. De rechtbank in Den Bosch boog zich dinsdagmorgen over de zaak, want de partijen staan lijnrecht tegenover elkaar.

Aangeslagen

Er zijn diverse methoden om de eikenprocessierups te bestrijden. Bergeijk is een van de gemeenten die ervoor hebben gekozen om dit insect te laten benevelen. Dit gebeurt door tractoren, die meestal ’s avonds of ’s nachts door het bedrijf in Mill worden ingezet. Volgens de gemeente gebeurt dit al jaren in de maand mei. Bewoners worden steeds geïnformeerd via de gemeentelijke website, op Facebook en in een huis-aan-huisblad.

Daar wringt juist de schoen. Volgens het echtpaar wordt op de website niet duidelijk wanneer de bestrijding precies plaatsvindt. Verder zitten ze niet op Facebook en wordt bij hen het weekblad niet bezorgd. “Anders hadden we de paarden wel op stal gezet”, zo zeiden ze nog steeds aangeslagen tegen de rechter.

'Hels kabaal'

Zo kon het gebeuren dat in de nacht van 12 op 13 mei 2022 Avance en Winny, hun twee merries, werden verrast door ‘een hels kabaal en fel licht’. Het echtpaar werd er wakker van ‘en ook de buren werden erdoor opgeschrikt’, zo zeiden ze. Bezorgd als ze zijn over hun dieren, gingen ze meteen kijken hoe het daarmee was.

Avance was er slecht aan toe en zou enkele uren later overlijden aan een draaiing van de darm. Als gevolg van de stress door de herrie. Winny raakte gewond en is inmiddels aan de beterende hand. De advocaat van de gemeente zette vraagtekens bij de doodsoorzaak van de 17-jarige Avance, zoals die door een dierenarts was vastgesteld.

Briefje in de bus?

Ook het bedrijf dat de eikenprocessierups te lijf ging, gaat volgens de paardeneigenaren niet vrijuit. Waarom niet van tevoren een briefje in de bus gooien bij de mensen? Volgens een medewerker van het bedrijf valt het met de herrie wel mee. Verder verklaarde hij dat er wel eens wordt geklaagd over de overlast die de bestrijding met zich meebrengt, maar ook dat de situatie zoals die zich in Bergeijk zou hebben voorgedaan, uniek is.

Op het eind van de zitting probeerde de rechter de partijen zover te krijgen om nog eens met elkaar om de tafel te gaan zitten. Het stel uit Bergeijk zou het wel willen, maar de gemeente en de boomverzorger zien een gesprek niet zetten. Daarom gaat de rechter een oordeel vellen en dat gebeurt uiterlijk 24 januari volgend jaar.