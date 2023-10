Al meer dan 35.000 euro opgehaald voor ernstig zieke Isa (8) en Milano (10)

Brabant heeft zich het lot aangetrokken van het gezin van Linda en Erik van Orden uit Eindhoven. Anderhalf jaar geleden kreeg dochter Isa (8) een zeldzame vorm van kanker. In de herfstvakantie werd ook bij haar oudere broer Milano (10) kanker vastgesteld. Een crowdfundingactie van twee moeders van vriendinnetjes van Isa heeft al meer dan 35.000 euro opgeleverd. Het streefbedrag van 25.000 euro is daarmee al ruim overtroffen.

Initiatiefnemer Ellis van den Oord: "We krijgen al anderhalf jaar alles mee over de ziekte van Isa. Je wil graag helpen, maar weet niet hoe. Je voelt je zo machteloos." Samen met Annabel Bonten zette ze afgelopen weekend de actie op touw. "We zeiden tegen elkaar: dit is zo ingrijpend, het is belangrijk om het gezin financieel te ondersteunen", zegt ze.

En dat is hard nodig, zegt moeder Linda van Orden geëmotioneerd. Ondanks de hulp van familie en kennissen heeft de familie het ontzettend zwaar. Bijna iedere dag brengt het gezin in het ziekenhuis door. Alleen al aan parkeerkosten bij het ziekenhuis zijn Linda en Erik iedere dag ongeveer 18 euro kwijt. "Maar denk ook aan maaltijden in het ziekenhuis, hulpmiddelen voor in huis en hoge brandstofkosten", zegt ze.

Wensenlijstje

De kans dat Isa geneest, is volgens de oncologen heel erg klein. Moeder Linda: "We hebben met Isa een wensenlijstje gemaakt, zoals het ontmoeten van bekende mensen of een bezoek aan Disneyland Parijs. Als gezin wil je dit soort dingen samen doen, maar het kost heel veel geld."

Met het hoge bedrag dat is opgehaald kunnen Isa's ouders haar wensen laten uitkomen. "Het zijn grappige en lieve wensen die ieder 8-jarig meisje heeft", zegt ze.

Begrafenis

Ook zet het gezin geld van de crowdfundingactie opzij voor de begrafenis van Isa, voor als zij komt te overlijden. "Mijn dochtertje wil een heel groot feest, met iedereen die om haar geeft. Met een dj, fotohoek en frietkraam."

Dat het streefbedrag zo snel is opgehaald, vinden de twee moeders onwerkelijk. Annabel: "Het is heel bijzonder om te zien dat zoveel mensen dit gezin een warm hart toedragen. Er komen zelfs donaties van 250 en 1000 euro binnen", zegt ze terwijl ze in tranen uitbarst. Ook Ellis wordt emotioneel van alle donaties. "We zijn zo blij dat al die mensen de financiële zorgen van het gezin een beetje dragelijk maken. Het is ongelooflijk", zegt ze.

