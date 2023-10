Bas springt tussen de PSV-fans om Jason te reanimeren: 'Even geen Ajacied'

Bas den Brave uit Amsterdam stond zondagavond vanuit de skybox in het Philips Stadion naar de wedstrijd PSV-Ajax te kijken, toen hij een paar rijen lager geschreeuw hoorde. De 45-jarige Jason Sol uit Bladel lag bewusteloos op de grond door een epileptische aanval. De Ajax-supporter bedacht zich geen moment en klom over de glaswand om te helpen. "Op zo'n moment ben je geen PSV-fan of Ajax-fan, maar ben je gewoon mens."

De consternatie was groot toen Jason onwel werd. "Er was tumult, mensen stonden te schreeuwen en gooiden hun bekers op het veld om zo de aandacht van de scheidsrechter te trekken", vertelt Bas. "Er lag iemand, maar ik kon het niet goed zien door alle paniek." Bas werkt bij de brandweer in Amsterdam en voert jaarlijks zo'n honderd reanimaties uit. Hij besloot meteen te gaan helpen en klom over de glazen wand van de skybox heen. Ook een verpleegkundige bood hulp, net zoals Chris* uit Eindhoven, die samen met zijn zoon en wat vrienden naar de wedstrijd stond te kijken.

"We zijn blijven reanimeren en uiteindelijk kwam hij weer bij."

De wedstrijd werd stilgelegd. Minutenlang werkten de drie koortsachtig om de hartslag van de bewusteloze Jason op gang te helpen. Ook artsen van PSV en Ajax renden naar de tribune toe om te helpen. "De AED gaf aan dat er geen klap gegeven mocht worden", vertelt Bas. "Daarom zijn we blijven reanimeren. En uiteindelijk kwam hij weer bij." Jason kon op eigen kracht het stadion uit wandelen naar de ambulance, onder luid applaus van het publiek. Hij vertelde eerder dat hij weer ‘helemaal op de been’ is. Maandagmiddag werd Jason ontslagen uit het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed, mede dankzij het snelle schakelen van Bas, Chris en de anderen.

"Ik dacht heel even, shit waar begin ik nou aan?"

Dat hij daar als enige Amsterdammer tussen de PSV-supporters is gaan staan, daar kan Bas achteraf wel om lachen. "Ik dacht heel even: shit, waar begin ik nou aan? Want het was op dat moment toch een beetje een beladen wedstrijd. Maar iedereen luisterde gelukkig en maakte ruimte voor me. Daardoor kon ik gewoon handelen." Bas is heel blij dat het goed gaat met Jason en dat hij weer op de been is. "Uiteindelijk ben je geen Ajax-fan of PSV-fan, maar ben je gewoon mens", zegt hij.

"Ik hoef geen heldenstatus, absoluut niet."