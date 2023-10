Moeder na vrijspraak politieman die haar zoon doodschoot: 'Ik ben pislink'

Jolande Oosterbaan reageert verdrietig en boos op de vrijspraak van de politieman die haar zoon Tim vorig jaar in Waalwijk heeft doodschoten. Volgens de rechter was het een ongeluk. Moeder Jolande noemt het een verschrikkelijke dag. "Ik ben pislink en ik begrijp het gewoon niet."

“Ik vond de eis van 60 uur taakstraf al niks, maar vrijspraak vind ik vrij heftig”, zegt moeder Jolande nadat ze de uitspraak heeft gehoord. “Je mag dus iemand doodschieten en kunt dan vrijgesproken worden. Dat vind ik bizar”, voegt ze teleurgesteld toe. “We weten dat het een ongeluk is, maar een taakstraf was wel het minste dat ze hem hadden kunnen geven. Dit valt rauw op mijn dak.”

Tim werd gezocht in een drugsonderzoek. Hij was mogelijk vuurwapengevaarlijk en dus kwam er een arrestatieteam aan te pas. Toen het team hem op 17 maart 2022 wilde aanhouden ging het wapen van een van de leden af. Tim werd dodelijk geraakt in zijn hals.

Volgens de rechtbank heeft de agent zijn vinger te dicht bij de trekker gehad, maar valt hem dat niet te verwijten omdat hij schrok van een onverwachte beweging van het slachtoffer.

Jolande kan maar niet begrijpen hoe zoiets per ongeluk heeft kunnen gebeuren. "Die man heeft toch een hele opleiding gehad. Hoe kan je dan zo'n fout maken?"

Of er een hoger beroep komt, weet Jolande pas na overleg met haar advocaat en haar ex-man. "Ik denk het wel, want ik ben het er niet mee eens. Je krijgt hem natuurlijk niet terug, maar met die taakstraf had ik meer vrede gehad."