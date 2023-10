Politieman schiet verdachte (27) per ongeluk dood, maar krijgt geen straf

Tim van der Boor (27) overleed vorig jaar door een politiekogel in Waalwijk. Het lid van het arrestatieteam dat per ongeluk op hem vuurde bij diens arrestatie, krijgt daarvoor geen straf. Dat heeft de rechtbank in Utrecht dinsdag bepaald. Volgens de rechtbank heeft de agent zijn vinger te dicht bij de trekker gehad, maar valt hem dat niet te verwijten omdat hij schrok van een onverwachte beweging van het slachtoffer.

Tim werd door de politie gezocht in een lopend drugsonderzoek. Omdat hij vuurwapengevaarlijk was, moest een arrestatieteam hem oppakken. Op de avond van 17 maart zat de verdachte met zijn vriendin in een auto op het Larixplein in Waalwijk. Toen het team hem wilde aanhouden, ging het wapen van een van de leden per ongeluk af. Tim werd dodelijk geraakt in zijn hals.

Spijt

“Ongewild en onbedoeld.” Met die woorden vatte de voorzitter van de rechtbank het tijdens de zitting op 3 oktober samen. “Dit had nooit mogen gebeuren”, was zijn conclusie uit het dossier.

Dezelfde mening had de politieman. Hij betuigde meteen bij aanvang van de zitting spijt en zei erg mee te leven met de nabestaanden. Omdat hij in zijn werk met zware criminelen en misdaadorganisaties te maken heeft, moest hij anoniem blijven. Hij nam deel aan het proces via een videoverbinding en werd aangeuid als XZ4007.

Drugsonderzoek

Het was de bedoeling van het arrestatieteam om Tim, samen met zijn vriendin, aan te houden in een lopend drugsonderzoek. Een observatieteam hield de twee al in de gaten. De verdachte stond bekend als vuurwapengevaarlijk en daarom werd een speciale eenheid ingezet. Toen ze op 17 maart parkeerden naast een flat op het Larixplein, kwam het arrestatieteam in actie.

Volgens procedure sprong XZ4007 uit de undercover politie-auto, toen het team kort na zeven uur ’s avonds strak achter de Ford Fiësta van Tim en zijn vriendin stopte. XZ4007 snelde naar het portier van Tim, maar kreeg die deur niet open.

Handen omhoog

Hij liep iets door, draaide zich om en trok zijn dienstpistool. Terwijl hij zijn beide armen bijna had gestrekt ging het pistool ineens af. Tim werd in zijn hals geraakt. Ook zijn duim werd daarbij doorboord. Dat zou erop kunnen wijzen dat hij zijn handen omhoog aan het doen was, zoals gevraagd. Aan de andere kant van de auto werd de vriendin van Tim uit de auto getrokken.

XZ4007 gaf zijn fout toe, maar heeft geen idee hoe hij nou heeft kunnen schieten. "Ik schrok zelf van het schot en van het breken van het glas. Ik heb de film wel duizend keer afgespeeld. Ik ben geschrokken, denk ik. En ik moet bij de trekker zijn geweest met mijn vinger, maar ik kan niet vertellen hoe het precies is gegaan."

'Ernstige fout'

De officier van justitie vond dat van een lid van een arrestatieteam mag worden verwacht dat hij alle procedures in acht neemt. Van hem mag meer worden geëist dan van een gewone burger of zelfs van een agent. XZ4007 heeft, volgens de officier, zijn vinger niet hoog genoeg op de slede gehouden. En dat is een ernstige fout op het moment dat hij zijn vuurwapen op een verdachte richt.

Volgens de rechter heeft de politieman weliswaar een fout gemaakt, maar kwam dit doordat hij schrok van een onverwachte beweging van het slachtoffer. Omdat zijn vinger daardoor onbewust bij de trekker is gekomen, kan hem dit volgens de rechter niet worden verweten. De politieman werd daarom vrijgesproken van 'dood door schuld'.

De rechtbank spreekt van een 'zeer tragisch incident'. "Zowel voor de nabestaanden als voor de agent. Maar hoe invoelbaar het verdriet van de nabestaanden ook is, wij moeten bepalen of deze agent ook schuldig is."

